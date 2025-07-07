Украине критически нужны Patriot: появился неожиданный прогноз действий Трампа

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые должны усилить защиту украинского воздушного пространства от российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и городам. Это свидетельствует о дальнейшей поддержке Вашингтоном Киева в военном измерении, отметил кандидат политических наук Ярослав Телешун.

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Политолог подчеркнул, что тема укрепления систем ПВО остается критически важной для Украины.

"Ежедневные атаки со стороны России заставляют нас стремиться к скорейшему решению вопроса со средствами ПВО. Но поставка таких технологически сложных систем, как Patriot, требует времени и усилий. Переговоры продолжаются между США и европейскими партнерами, в частности Германией, которая может закупить комплексы, но ключевое решение об их использовании остается за США", — пояснил он.

Американские комплексы Patriot играют фундаментальную роль в противовоздушной обороне Украины. По словам Телешуна, положительным сигналом стало заявление Дональда Трампа, не исключающего возможности передачи этих систем Киеву.

"Это безусловно обнадеживающе. Но будет ли это реализовано — покажет только время", — отметил он.

Также эксперт указал, что Трамп имеет рычаги давления на Россию, в том числе экономические санкции, хотя пока не применяет их в полной мере.

"Глобальная геополитическая ситуация быстро меняется. Центры влияния смещаются, и США могут изменить свою политику в отношении Украины и России. Когда именно предсказать сложно", — подытожил Телешун.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине — но не как акт помощи, а исключительно по бизнес-соображениям, если за вооружение будут платить европейские страны. Такое мнение высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.