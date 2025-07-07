Украине критически нужны Patriot: появился неожиданный прогноз действий Трампа

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Клименко Елена
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые должны усилить защиту украинского воздушного пространства от российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и городам. Это свидетельствует о дальнейшей поддержке Вашингтоном Киева в военном измерении, отметил кандидат политических наук Ярослав Телешун.
Фото: из открытых источников
Политолог подчеркнул, что тема укрепления систем ПВО остается критически важной для Украины.
Американские комплексы Patriot играют фундаментальную роль в противовоздушной обороне Украины. По словам Телешуна, положительным сигналом стало заявление Дональда Трампа, не исключающего возможности передачи этих систем Киеву.
"Это безусловно обнадеживающе. Но будет ли это реализовано — покажет только время", — отметил он.
Также эксперт указал, что Трамп имеет рычаги давления на Россию, в том числе экономические санкции, хотя пока не применяет их в полной мере.
"Глобальная геополитическая ситуация быстро меняется. Центры влияния смещаются, и США могут изменить свою политику в отношении Украины и России. Когда именно предсказать сложно", — подытожил Телешун.
Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине — но не как акт помощи, а исключительно по бизнес-соображениям, если за вооружение будут платить европейские страны. Такое мнение высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.