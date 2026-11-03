Западная пресса сообщила, что Белый дом поддерживает быстрое возобновление продажи российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину. Отмечается, что эту идею обсуждали посланники Трампа Кушнер и Уиткофф во время визита в Москву и Киев.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович объяснил, что это не американское изобретение, это российская идея, которую враг пытается уже давно продвинуть.

"Мне очень сложно представить, что Украина на это сейчас согласится, даже при условии, что будет какое-то там перемирие или возможно даже мир. Это слишком триггерная тема. Но американцы, как мы видим, это активно продвигают. И я не исключаю, что в итоге это войдет в какой-то финальный документ. И мы предстанем перед очень непростым выбором – соглашаться на это или нет. Американцы считают, что соглашаться надо, потому что они будут этим заниматься, не Россия”, — отметил эксперт.

В этом контексте он вспомнил соглашение о полезных ископаемых, которое подписывала Украина США.

"А что там в закрытых частях, которую никто не видел? И нет ли там порой каких-то условий, связанных с мероприятием американских представителей в украинские компании, которые занимаются транзитом нефти и транзитом газа? Это будет очень интересная история, но это очень тонкая история с точки зрения обеспечения или наоборот измены национальных интересов", — отметил он.

Рейтерович предположил, что для Белого дома сейчас это тема приоритетная, поскольку он от этих бизнес-идей отказываться не собирается.

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов прокомментировал эту ситуацию более жестко.

"У нас валяются погибшие на улицах гражданские после обстрелов. Российские дроны охотятся на наших девочек-подростков пятнадцатилетних, как на зверей, как браконьеры в Африке. А в это время в США, в Вашингтоне сидят и думают: "Есть вариант неплохо заработать, кстати, на сотрудничестве с Россией", – жестко прокомментировал Сазонов.

Продажа российского газа транзитом через Украину, по его словам, это хорошая и жирная возможность для американских инвесторов.

"Думать надо не о бабле, которое можно поднять во время войны. У нас война, гибнут люди, пугают ядеркой, пугают третьей мировой. Остановитесь... Если не думать о выгоде, если не думать о сделке, если понимать, что любые деньги в России — это плохо, просто рубить везде, где можно, получается отлично. И с санкциями получается отлично, и с ударами по НПЗ”, — отметил военный.

При этом Сазонов рассказал, что если вдруг Россия хочет продавать газ, Америка хочет продавать российский газ в Европу, то это обсуждается не факт, что с плюсом, только после мирного соглашения на украинских условиях.

"Так и никак иначе. Вам нужно, вы и просите. Попробуйте нас дожать. Россия пробует. Пятый год не выходит", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Трампа может все изменить.



