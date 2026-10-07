В украинском медиапространстве все чаще обсуждают предположения о возможных компромиссах из РФ, позволят прекратить войну. Соответствующие настроения общества фиксируют и социологические исследования. Искусственный интеллект назвал основные вопросы, в которых украинцы допускают некоторые уступки. Однако есть и "красные линии", пересечь которые не представляется возможным.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что часть общества теоретически может согласиться отложить вопрос о полном восстановлении территориального контроля на будущее дипломатическое урегулирование. Условием при этом должно быть прекращение активных боевых действий и реальные гарантии безопасности.

Еще один возможный вариант – временная заморозка линии столкновения. Но без юридического признания оккупированных украинских территорий русскими. То есть компромисс может состоять в фактическом прекращении боевых действий, а не в формальном отказе Украины от своих земель.

В то же время Gemini исключает возможность уступок в вопросе обороны. Среди неприемлемых вариантов названы разоружение, сокращение численности ВСУ и навязывание Украине марионеточного политического руководства.

Чат-бот Grok называет несколько более широкий перечень возможных компромиссов. По его оценке, около трети украинцев готовы отказаться от быстрого вступления в НАТО, если это позволит остановить кровопролитие.

Чуть больше 20% допускают территориальные уступки. Но и здесь ключевым условием называется отсутствие официального признания оккупации – речь идет скорее о замораживании линии фронта.

Меньшая часть общества, по оценке Grok, может согласиться на использование русского языка в отдельных регионах или отказ от вступления в ЕС. В то же время сокращение армии практически не находит поддержки.

Чат-бот DeepSeek также видит главные потенциальные уступки по двум вопросам. По его оценке, 33% украинцев готовы допустить определенные территориальные потери, а 35% – отказ от НАТО. В то же время 76% выступают против признания оккупированных территорий российскими, а столько же против сокращения армии.

Отдельно DeepSeek отмечает, что 75% украинцев допускают переговоры, однако трактует это не как готовность к сдаче, а стремление искать дипломатический путь завершения войны. При этом 63% готовы терпеть и воевать дальше.

В заключении все три чата-боты сходятся в главном: часть украинцев может рассматривать территориальный компромисс, замораживание фронта или отказ от быстрого вступления в НАТО, но не готова просто отдать оккупированные земли или ослабить армию.

Разница – в перечне возможных уступок. Grok отдельно называет русский язык в регионах и отказ от ЕС, тогда как Gemini делает акцент на отложении территориального вопроса. DeepSeek добавляет конкретные цифры по территориальным потерям и НАТО.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин перейдет к худшему сценарию в войне против Украины.



