Украинцы будут сами толкать власть в объятия Путину: новый план капитуляции Киева шокирует



















Российские удары по гражданской инфраструктуре Украины имеют не только военный, но и психологический и политический расчет. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя последние атаки РФ.

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По его словам, Россия использует террор гражданского населения в качестве инструмента давления на украинское общество. Массированные удары должны создавать страх, панику и хаос, которые Кремль может пытаться использовать для продвижения своих политических требований.

"Они видят тыловую войну против Украины из-за убийства украинцев, террора, морально-психологического давления и причины таких социально-политических явлений, как паника и хаос", — отметил Коваленко.

По его мнению, одним из главных расчетов Москвы является формирование у украинцев убеждение, что войну нужно как можно быстрее прекратить любой ценой.

"Договоряйтесь с Россией о любом мире на любых условиях, чтобы этот ужас закончился", – именно такой нарратив, по словам эксперта, пытается навязать Кремль.

Коваленко подчеркнул, что российские атаки по гражданским продолжаются с начала полномасштабной войны. По его мнению, Москва не откажется от этой тактики, поскольку рассматривает удары по тылу Украины как отдельное направление войны.

В то же время, эксперт считает, что Украина должна продолжать удары по российскому тылу, чтобы ослаблять экономические, технические и технологические возможности РФ поддерживать войну.

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