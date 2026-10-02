В Верховной Раде все чаще стали звучать призывы к поиску мира. О мире или хотя бы остановке войны говорят не только оппозиционные парламентарии, но и нардепы монобольшинства. Приведут ли такие призывы к миру или, по крайней мере, перемирие, портал “Комментарии” спросил у трех моделей искусственного интеллекта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что публичные разговоры депутатов о завершении войны могут свидетельствовать об усталости внутри страны и за ее пределами. По мнению чат-бота, политическая элита таким образом реагирует на общественные настроения и постепенно снимает табу с обсуждения возможных форматов мира.

В то же время Gemini называет этот сигнал двояким. С одной стороны, такие дискуссии могут являться попыткой подготовить почву для будущих сложных компромиссов. С другой стороны, они демонстрируют, что дипломатия нуждается в сильной позиции на поле боя.

Относительно возможного перемирия Gemini не считает, что сами парламентские заявления способны его приблизить. Чат-бот связывает перспективу прекращения огня, прежде всего, с позицией Москвы и наличием четких гарантий безопасности от Запада. По его оценке, пока Кремль видит слабость или усталость партнеров Украины, разговоры о мире будут оставаться преимущественно политическими.

Чат-бот Grok связывает активизацию таких разговоров с усталостью от постоянных ударов по Киеву, энергетике и экономике. Отдельно чат-бот обращает внимание на предложения по поэтапным договоренностям – сначала прекратить удары по гражданским объектам и портам, а уже потом переходить к более сложным вопросам.

По мнению Grok, это свидетельствует о поиске выхода из войны и появлении давления на украинские власти. В то же время, чат-бот не считает, что нынешние заявления уже создают условия для перемирия.

Grok отмечает: прекращение боевых действий возможно тогда, когда обе стороны сочтут его выгоднее продолжения войны. При этом Украина, по оценке чат-бота, не готова отказываться от ключевых позиций только из-за усталости.

Отдельный вывод Grok касается будущего. Если удары будут продолжаться, голосов за хотя бы временную передышку, по его мнению, может становиться больше. Но самих разговоров в Раде для установления мира недостаточно.

Чат-бот DeepSeek обращает внимание на то, что дискуссия о завершении войны уже выходит за пределы кулуаров. Чат-бот приводит в пример заявление Алексея Гончаренко о необходимости поэтапных договоренностей: от прекращения ударов по портам и гражданским объектам до возможного сужения зоны конфликта, разведения войск и привлечения миротворцев под эгидой ООН.

Также DeepSeek упоминает заявления Давида Арахамии о том, что условия предстоящего мирного соглашения могут быть "плохими или очень плохими". По версии чат-бота, в парламенте неформально обсуждаются и более сложные варианты, в частности, вопросы Донбасса, хотя публично об этом говорят осторожно.

В то же время DeepSeek не считает, что подобные дискуссии автоматически приближают мир. По его мнению, это, скорее, сигнал обществу и Западу о возможной подготовке политических элит к сложным решениям. При этом чат-бот отмечает, что реальных переговоров, по его оценке, пока нет.

В заключении все три чат-бота не связывают сам факт публичных дискуссий нардепов с неизбежным скорым перемирием. Gemini говорит об усталости и подготовке к возможным компромиссам, Grok – о влиянии войны на политический класс и поиске выхода, а DeepSeek – о возможной подготовке элит к сложным решениям.

Различаются акценты. Gemini больше всего отмечает позиции Москвы и гарантиях безопасности, Grok — на войне на истощение и давление на власть, а DeepSeek — на конкретных вариантах поэтапных договоренностей, которые уже обсуждаются публично и неформально.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о ситуации в Киеве.



