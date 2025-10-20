Украинцев насторожили неоднозначным прогнозом действий Лукашенко: что известно

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не отказывается от своей пророссийской политики и продолжает руководствоваться личными выгодами в контексте войны в Украине. Представители его режима своими заявлениями лишь имитируют участие в геополитических процессах с тем, чтобы сохранить влияние внутри страны, заявил Ярослав Черногор, директор Программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма", кандидат исторических наук.

Его слова прозвучали в ответ на заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля о потенциальном влиянии Минска на завершение войны.

"Чиновники, работающие в системе Лукашенко, пытаются оправдать свое пребывание у власти. Они демонстрируют, прежде всего для внутренней аудитории, якобы какую-то вовлеченность в региональные процессы", — отметил Черногор.

Он также обратил внимание на постоянные манипуляции Лукашенко по поводу войны в Украине.

"Мы регулярно слышим от него заявления о 'братских народах' и том, что он вроде бы против войны. Но все эти слова ничего не стоят. Мы должны оценивать не слова, а действия. А его действия четко демонстрируют участие в политике Путина: регулярные визиты в Москву, поездки в Китай, и активная работа белорусских предприятий на оборонную промышленность".

Черногор подчеркнул, что официальный Минск остается подконтрольным Кремлю.

"Нынешний белорусский режим — это сателлит России. Лукашенко ориентируется исключительно на Кремль и свои интересы. Иногда эти интересы могут совпадать с нашими, но это скорее исключение. Наш ключевой интерес в отношениях с Беларусью — не допустить возобновления боевых действий с севера и не втянуть в войну белорусу".

