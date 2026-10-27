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Украинцам придется еще больше затянуть пояса: какая страшная перспектива в следующем году неизбежна

В проект госбюджета на 2027 год депутаты внесли более 5 тысяч поправок

27 октября 2026, 14:45
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Клименко Елена

Правительство готовит государственный бюджет на 2027 год с учетом продолжения полномасштабной войны. Поэтому основными направлениями финансирования будут оставаться безопасность и оборона. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко.

Украинцам придется еще больше затянуть пояса: какая страшная перспектива в следующем году неизбежна

Фото: из открытых источников

По его словам, бюджетный проект правительство предоставило в установленные сроки. Документ разрабатывали с учетом сохранения военных угроз и необходимости обеспечивать обороноспособность страны.

"Правительство вовремя предоставило проект бюджета на 2027 год, разработанный в условиях полномасштабного военного вторжения, предусматривающего продление войны на 2027 год. Соответственно, расходы приоритетны у нас определены — сектор безопасности и обороны", — подчеркнул Марченко.

Министр также сообщил, что во время парламентского рассмотрения документа народные депутаты подали более пяти тысяч поправок. Обсуждение предложений на заседании бюджетного комитета длилось более девяти часов. В то же время, как отметил глава Минфина, учет депутатских инициатив будет зависеть прежде всего от финансовых возможностей государства.

Марченко подчеркнул, что бюджет должен оставаться сбалансированным, а увеличение финансирования отдельных направлений нуждается в реальных источниках покрытия расходов.

"Бюджет должен быть сбалансирован. Это не о каких-то определенных приоритетах, это должен быть баланс интересов всех в стране. Основной приоритет — сектор безопасности и обороны, а дальше будем определяться при наличии ресурса", — пояснил министр.

Важную роль в наполнении бюджета, по его словам, будет играть международная финансовая поддержка. Собственные возможности Украины ограничены, в частности, из-за последствий российских обстрелов, которые негативно влияют на экономическую активность и поступления в бюджет.

"При всем желании жить лучше, надо понимать, за чей счет мы будем жить лучше. Либо за счет собственных налогоплательщиков, что достаточно сейчас ограничено из-за постоянных обстрелов, либо за счет партнеров, которые нам действительно хотят помочь в 2027 году", — заявил Марченко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на передачу России неоккупированных территорий Донбасса ради скорейшего завершения войны. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя переговорную политику президента США Дональда Трампа.



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