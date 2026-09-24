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Украина жестко отклонила просьбу Трампа по РФ: эксперт ошеломил новым планом Киева

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Украина получает новые возможности для давления на Россию благодаря ударам по НПЗ и развитию собственного ракетного потенциала.

24 сентября 2026, 10:25
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Клименко Елена








Украина подходит к переговорам с Соединенными Штатами с дополнительными доводами. Речь идет не только о дипломатических договоренностях или международной поддержке, но и о способности Киева наносить ощутимые удары по российской инфраструктуре. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал на активизацию атак по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и развитие украинского ракетного потенциала.

Украина жестко отклонила просьбу Трампа по РФ: эксперт ошеломил новым планом Киева

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, каждая новая поездка президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом проходит уже в другой ситуации, поскольку Киев демонстрирует все больше собственных возможностей для влияния на Россию.

"Удар по Москве — да. Просьба Трампа услышана, конечно, мы его уважаем, но три НПЗ уничтожены сразу за эту неделю", — заявил Загородний.

По его мнению, Украина постепенно формирует дополнительный рычаг давления на Москву. Речь идет, прежде всего, об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, которые имеют значение как для экономики, так и для обеспечения российской армии.  

Эксперт также отметил, что США уже видят развитие украинских возможностей в области ракетного вооружения. В то же время, он связывает это с необходимостью для Вашингтона учитывать способность Киева самостоятельно усиливать давление на Россию.  

"Украина наращивает свой потенциал по уничтожению фактически России. И это создает формат давления на американцев, чтобы они двигались в едином правильном направлении — помогали Украине", — сказал политтехнолог.

Загородний отдельно назвал одной из первоочередных задач Украины дальнейшее ослабление российской нефтепереработки. По его мнению, сокращение производства дизельного горючего может создать для РФ дополнительные трудности, ведь этот ресурс необходим не только гражданскому сектору, но и военной логистике.

"Задача Украины — перебить российские НПЗ, чтобы они не могли производить дизель. Это задача минимум, которая достижима и в направлении которой Украина очень успешно двигается", — подчеркнул Загородний.

Портал "Комментарии" уже писал , что после завершения парламентских выборов в России перед Кремлем может возникнуть необходимость определиться с последующей стратегией войны против Украины. Политический эксперт Александр Бабак считает, что Москва оказалась перед выбором: либо продолжать эскалацию и искать дополнительные ресурсы для армии, либо рассматривать вариант прекращения боевых действий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LYp0zXDz6c8
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