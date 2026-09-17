Украина заявила о ликвидации важного российского генерала: в США отреагировали

Украинские силы нанесли точечный удар по российскому командованию в оккупированном Донецке. В результате атаки 12 сентября был ликвидирован командир 4-й мотострелковой бригады РФ генерал-майор Антон Грунис, утверждает Институт изучения войны со ссылкой на данные украинских военных.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

16 сентября командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди опубликовал геолокационные кадры и сообщил, что Грунис с позывным "Грозный" погиб в результате прицельного удара беспилотника. Информацию о смерти генерала также подтвердил командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, однако причину гибели он не уточнил.

Удар был нанесен в Донецке, примерно в 55 километрах от линии фронта. По оценке ISW, 4-я мотострелковая бригада является одним из основных российских соединений, участвующих в боях за Константиновку.

Гибель Груниса имеет дополнительный резонанс из-за его публичной роли. 3 июля российский президент Владимир Путин провел постановочную встречу с несколькими российскими командирами, во время которой звучали заявления о значительном продвижении российских войск. Среди участников был и Грунис.

Позже министр обороны России Андрей Белоусов наградил генерала званием Героя России за действия его бригады и заявленное участие в захвате Константиновки.

По словам Бровди, Грунис стал уже седьмым российским командиром уровня бригады, дивизии или армии, которого украинские Силы беспилотных систем смогли уничтожить.

При этом удар произошел не непосредственно на передовой, а в оккупированном Донецке, что демонстрирует способность украинских беспилотных систем поражать российское командование на значительном удалении от линии боевых действий.

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