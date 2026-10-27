Остановка ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам может изменить баланс давления в войне. Россия получит возможность восстанавливать поврежденные предприятия и накапливать горючее для армии, тогда как Украина рискует потерять один из рычагов влияния на противника. Оправдана ли такая пауза, если российские атаки на украинскую энергетику продолжаются – свой ответ дали три модели искусственного интеллекта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini напоминает, что удары по российским НПЗ выводили из строя значительные мощности, создавали дефицит горючего внутри РФ и сокращали поступление в военный бюджет Кремля.

Прекращение атак позволит России возобновлять заводы, накапливать горючее для военной техники и стабилизировать экспорт нефтепродуктов. Причиной такого решения могли стать дипломатическое давление партнеров, в том числе США, которые опасаются скачков мировых цен на нефть или переговоры о взаимном воздержании от ударов по энергетике.

По мнению Gemini, без встречных гарантий для украинской инфраструктуры, усиления ПВО или поставки оружия такая пауза превращается в вынужденную уступку в пользу России.

Чат-бот Grok трактует прекращение ударов как временный шаг, а не капитуляцию. По его версии, Украина уже останавливала атаки по просьбе США, ожидая взаимности — прекращение российских ударов по украинским электростанциям. Киев в это время ждет ответа на свои условия.

Для России передышка будет означать возможность скорее восстановить логистику и военную экономику. Украина рискует потерять один из самых эффективных инструментов давления на противника.

Grok допускает, что краткосрочно этот шаг мог быть оправдан как тактический жест. Однако долгосрочная односторонняя уступка, по его мнению, нецелесообразна. Отказываться от такого рычага следует только в обмен на реальные гарантии безопасности украинской энергетики.

Чат-бот DeepSeek называет прекращение ударов асимметричной уступкой. Обращает внимание на неравенство: в Украине фактически один НПЗ, давно не работающий на полную мощность, тогда как в России их десятки. В то же время, российские атаки на украинские электростанции и сети, по его оценке, не прекращаются.

Пауза даст поврежденным российским заводам время на восстановление, а значит потенциально увеличит поставки горючего для армии. Украина же может потерять рычаг давления, ничего не получив вместо этого.

DeepSeek считает прекращение ударов без одновременной остановки российских атак стратегически ошибочным. Любая деэскалация, по его мнению, должна быть взаимна и подкреплена реальными гарантиями, а не односторонней уступкой под давлением Вашингтона.

Все три чата-боты предупреждают: пауза может помочь России восстановить НПЗ и обеспечение армии горючим. Они также отмечают необходимость взаимности и гарантий для Украины. В то же время Gemini допускает целесообразность паузы при компенсации, Grok — как краткосрочного тактического шага, а DeepSeek категорически предостерегает от односторонней уступки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.



