"Украина уже проигрывает": когда риск поражения в войне станет максимально высоким

Россия усиливает войну против Украины – так, как на фронте у РФ нет очевидных успехов, как заявляют украинские эксперты, Путин решил давить на тыл. И здесь дела гораздо хуже. Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что нужно признать реальность — "мы поигрываем войну, теряем огромное количество людей; нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны; теряем бизнес и экономику". Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, при каких условиях Украина может проиграть войну и когда максимально опасный период.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini: самая большая опасность – истощение ресурсов и политическая усталость партнеров. Среди ключевых условий называет резкое падение западной помощи или навязывание мира на условиях Кремля, когда Украина останется без достаточного количества оружия и финансов.

Отдельно Gemini говорит о внутреннем надломе. Речь идет о демографическом кризисе, нехватке людей на фронте и в тылу и экономических проблемах из-за разрушения энергетики и логистики. По оценке чат-бота, наибольший риск приходится на 2026-2027 года, когда одновременно будут действовать усталость общества, истощение инфраструктуры и геополитическая нестабильность.

Чат-бот Grok: главная угроза – системный излом, когда одновременно начнут проседать энергетика, финансы, ПВО и человеческий ресурс. Самыми опасными чат-бот называет зиму и весну 2027 года.

По его сценарию, если Россия сможет выбивать генерацию и подстанции, а Украине не будет перехватчиков и средств на собственные дроны, это может привести к глубоким блекаутам, падению работы бизнеса, налогам и логистике. Параллельно армия рискует столкнуться с проблемами ремонта техники и набора людей.

Еще одно условие – задержка западного финансирования и поставок ракет на 2027 год. Grok также считает проблемой отсутствие заметного ответа по русскому тылу. В его трактовке поражение – это не обязательно оккупация Киева, а возможные переговоры с позиции слабости и вынужденные территориальные и политические уступки.

Чат-бот DeepSeek: наибольший риск также связан с медленным истощением. Называет критической зависимости от внешней поддержки и утверждает, что Украине нужно около 100 млрд долларов в год для удержания фронта. Отдельно он указывает на сокращение американской помощи и неспособность Европы ее полностью заменить.

Среди других факторов DeepSeek называет человеческий ресурс: по его оценке, Россия мобилизует 40-50 тысяч человек ежемесячно, Украина – около 27 тысяч. Добавляется усталость военных, недостаток ротаций и технологический разрыв, в частности в сфере дронов и баллистики. Еще одна угроза – политическая усталость, коррупционные скандалы, протесты и недостаток единства в тылу.

В заключении все три чата-боты сходятся в одном: главный риск для Украины — длительное истощение, а не одномоментное поражение на поле боя. В то же время Gemini больше всего акцентирует внимание на западной помощи и внутренней устойчивости, Grok — на зимне-весеннем периоде 2027 года, энергетике и ПВО, а DeepSeek — на человеческом ресурсе, финансах и технологическом отставании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Путин будет пытаться дожать Зеленского до весны.



