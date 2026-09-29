Украина упустила реактивные дроны РФ: что пошло не так и когда может измениться ситуация

Украина действительно упустила момент массового производства реактивных беспилотников. Об этом рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Иван Ступак.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

"Я помню, что в начале 2026 года, еще где-то приблизительно после прилета реактивного дрона по дому г-на Бескрестнова (советник президента по вопросам развития технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) – ред.), тогда определенные люди, специализирующиеся на этой отрасли, говорили, что у россиян не получится сделать это тяжело. А потом бац, и вот июль, август, и вот помчалась вся эта штука. Мы действительно упустили, действительно недооценили возможности РФ их производства взаимоотносительно с Китаем", – отметил эксперт.

Он уточнил, что в основе реактивных дронов, которыми враг сегодня атакует украинские города, есть реактивные китайские двигатели, которые по разным оценкам стоят от 15 до 30 тысяч американских долларов за штуку.

"К сожалению, у них есть стабильные ритмичные поставки. Да, пока они не вышли на отметку производства этих дронов как обычных. В мае 2026 года у них был пик 8 150 дронов в месяц, они запустили по Украине. Сейчас цифры заранее меньше, но сложности добавились, потому что реактивные, трудно сбивать. У нас есть наработанные варианты уже, как можно сбивать. Департамент военной контрразведки СБУ на позапрошлой неделе уже рапортовал, что есть изделие, есть противодействие, но вопрос массовости до сих пор открыт. Массовое производство займет некоторое время. Если действительно ситуация не изменится в какую-то отрицательную сторону, то ориентировочно в ноябре мы сможем поднять уровень сбития российских дронов с существующих 57-60% до, возможно, 80%. Возможно, немного больше", – отметил эксперт.

При этом Иван Ступак подчеркивает, что это большая работа, и здесь главный вопрос не просто, как догнать Россией, а опередить ее, заложить в эти дроны перехватчики или ракеты, что у них было настолько больше мощности, запаса прочности, чтобы их можно было использовать даже с учетом того, что Россия вдруг увеличит скорость этих реактивных дронов. Если, допустим, она станет не 600 км, а 800 или 900 км в час.

"Нужно, чтобы наши изделия уже были готовы к этому и чтобы нас не ждала какая-то новая неожиданность. А, что надо делать, мне кажется, это действительно искать реактивные двигатели в других странах, где они есть. Специалисты наши знают, где это есть, договариваться, покупать и делать ответный удар, потому что россияне сами останавливаться точно сейчас не будут, пока мы не заставим их остановиться", – констатировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – реактивный дрон атаковал еще один город на Западе страны: где был слышен взрыв.



