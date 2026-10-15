Украина ударила по уязвимому месту России: в Москве заговорили о «цифровых бункерах»

Российские власти призывают технологические компании менять архитектуру цифровой инфраструктуры после украинских ударов по дата-центрам. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), представители российского телекоммуникационного сектора предлагают создавать резервные площадки, способные поддерживать работу сервисов в случае повреждения основных объектов.

ВСУ ударили по дата-центру «Яндекса». Фото: из открытых источников

14 октября заместитель президента и председатель правления государственного оператора связи "Ростелеком" Валерий Ермаков заявил о необходимости развивать резервные, в том числе так называемые "апокалиптические", дата-центры.

По его словам, такие площадки должны позволять восстанавливать работу сервисов после атак, включая удары по объектам, связанным с "Яндексом".

Ермаков назвал чрезмерную централизацию российских дата-центров уязвимостью. Он призвал цифровые компании распределять сервисы между несколькими объектами и физическими локациями, чтобы повреждение одной площадки не приводило к масштабным сбоям.

О сложностях защиты подобной инфраструктуры заявил и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. По его оценке, удары по дата-центрам представляют более сложную задачу, чем атаки на нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные объекты.

Причина – в специфике таких комплексов: для стабильной работы серверов необходимы бесперебойное электроснабжение, эффективное охлаждение и соблюдение строгих технических условий. Нарушение этих процессов способно вывести оборудование из строя и повлиять на доступность цифровых услуг.

Призывы распределять инфраструктуру свидетельствуют о том, что российские представители отрасли рассматривают физическую защищенность дата-центров как серьезную проблему. При этом сама необходимость создавать резервные площадки не означает, что все российские сервисы уже столкнулись с масштабными перебоями: речь идет прежде всего о мерах по повышению устойчивости к возможным новым ударам.

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