Украина тотально уничтожит главный козырь Путина в войне: эксперт шокировал прогнозом



















Развитие собственного ракетного вооружения способно существенно повлиять на возможности российской армии наносить удары по Украине. Политолог Михаил Самусь считает , что появление украинской баллистики заставит РФ пересмотреть расположение своих пусковых комплексов и увеличить расстояние от украинской границы.

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По его словам, это отразится на возможностях российских систем С-300 и С-400, ведь их удаление от границы ограничит зону поражения по украинской территории.

"Им нужно будет оттянуть свои пусковые установки на 150-200 км от украинской границы. Это обрезает сразу возможности тех же С-300, S-400 фактически полностью", — пояснил Самусь.

В то же время эксперт отмечает, что современная война все больше зависит не только от численности армий или количества вооружений, но и от скорости внедрения новых технологий. По его мнению, Украина должна создавать эффективную систему, способную оперативно реагировать на технологические новинки противника.

Самусь обратил внимание, что Россия уже активно адаптирует новые технологические решения для войны, поэтому Украина не может позволить себе задержки с разработкой и внедрением собственных средств поражения и защиты.

"Если мы говорим о современной войне, современном этапе войны, чем характеризуется это прежде всего — войной технологий", — подчеркнул политолог.

По его оценке именно сочетание собственного ракетного оружия, развития ПВО, беспилотных систем и способности быстро реагировать на действия врага может стать одним из ключевых факторов изменения ситуации на поле боя.

Портал "Комментарии" уже писал , что разговоры о возможном мире с Россией не следует автоматически воспринимать как путь к завершению войны. По мнению политолога Михаила Самуся, за подобными заявлениями может стоять более опасный сценарий — постепенное принуждение Украины к капитуляции.