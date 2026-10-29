Украина своими руками поможет Путину сорвать мир: политолог предупредил о страшных последствиях



















Россия может использовать переговоры о завершении войны не для реального прекращения боевых действий, а для давления на Украину и продвижения собственных условий через Соединенные Штаты. Кремль также может быть заинтересован в том, чтобы Киев обвинили в возможном срыве дипломатического процесса. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя перспективы мирных переговоров на фоне российских ударов по украинским городам.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке эксперта, Владимир Путин имеет, по меньшей мере, две причины поддерживать переговорный процесс. Первая — продемонстрировать готовность взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом, который стремится к завершению войны. Вторая – использовать американскую сторону для давления на Киев, чтобы склонить Украину к соглашению на условиях Москвы.

"Из-за переговоров Путин пытается давить на Украину, склоняясь к мирному соглашению на российских условиях. Причем он хочет давить в первую очередь из-за американцев", — объяснил Фесенко.

Политолог считает, что речь идет не столько о полноценных переговорах, сколько об информационном и тактическом противостоянии вокруг их возможного проведения. По его словам, действия России свидетельствуют о том, что в ближайшее время Кремль не планирует прекращать войну, а может усилить удары по украинской энергетике и экономике зимой.

Фесенко также предостерег от сценария, при котором Москва попытается спровоцировать Украину на отказ от переговоров. В таком случае, Россия сможет обвинить Киев в срыве дипломатии и использовать это для ухудшения украинско-американских отношений.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Украиной после российского удара реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября.