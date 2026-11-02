Украина позволила Путину и Си увеличить смертоносные атаки: эксперт ошарашил жесткой правдой

Россия увеличивает часть реактивных беспилотников в своих воздушных атаках по Украине. Одной из причин этого военный эксперт Павел Нарожный назвал доступ к турбореактивным двигателям, которые Москва получает из Китая.

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Комментируя итоги октября, эксперт обратил внимание на количество применяемых Россией реактивных дронов. По приведенным в эфире данным представителя Воздушных сил Юрию Игнату, их было более четырех тысяч. Нарожный считает, что это подтверждает тенденцию, о которой украинские военные говорили раньше.

По его словам, россияне стремились довести долю реактивных беспилотников примерно до половины от общего количества дронов. Одним из препятствий для массового производства таких аппаратов является потребность в турбореактивных двигателях.

"И они их решили с помощью Китая. Всем известен двигатель Telefly компании, в которой им поставляются тысячами штук", — сказал Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо развивать собственное производство таких двигателей. Они нужны не только для создания собственных реактивных беспилотников, но и для дронов-перехватчиков, которые должны развивать высокую скорость, чтобы догонять российские цели.

Нарожный положительно оценил объявленные Министерством цифровой трансформации гранты для производителей, среди направлений которых разработка турбореактивных двигателей, радаров и ракет класса "воздух — воздух".

В то же время, он отметил, что поддержка этого направления началась с опозданием, ведь реактивные дроны уже стали заметной частью российских атак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" в США может быть попыткой Дональда Трампа уменьшить критику из-за контактов с Россией и ее постепенного возвращения к международной политике. Такое мнение высказал дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.