Украина потеряла ключевой момент: опасное превосходство России в войне

Украина оказалась недостаточно готова к массированному применению врагом реактивных беспилотников. Искусственный интеллект оценил ситуацию и объяснил, почему Украина "упустила" время для разработки противодействия и кто в этом виноват.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что искать одного виновного было бы упрощением. Отмечает, что проблема связана с общей системой планирования, бюрократическими задержками при закупках и недостаточным финансированием собственных разработок быстрых дронов-перехватчиков.

Отдельный вызов – скорость реактивных "Шахедов", достигающая 500-700 км/ч, против 150-200 км/ч у обычных дронов. Поэтому мобильные огневые группы с пулеметами не успевают эффективно работать по таким целям. Есть и другая проблема. Сбивать сотни скоростных дронов дорогими зенитными ракетами западных комплексов, по мнению Gemini, экономически невыгодно.

Чат-бот также утверждает, что украинские инженеры предупреждали о рисках после первых случаев применения таких аппаратов, однако бюрократическая система и масштабирование производства двигались медленнее. Теперь Силы обороны вынуждены наверстывать утраченное уже во время атак, разворачивая скоростные дроны-перехватчики и новые средства РЭБ.

Чат-бот Copilot видит проблему шире. Он считает, что длительное время основное внимание было сосредоточено на ракетах и артиллерии, а беспилотники воспринимались как второстепенная угроза.

Среди причин чат-бот называет бюрократию и коррупцию в оборонном секторе, которые, по его оценке, тормозили закупки и разработки. Ресурсы, по мнению Copilot, также распылялись между разными программами без единой стратегии.

Еще одна претензия касается политического руководства. Copilot считает, что оно часто реагировало уже после атак, а не инвестировало в превентивные технологии. Ответственность чат-бот возлагает и на военных чиновников, которые, по его версии, недооценили новую тактику врага, и на правительство, не обеспечившее достаточной скорости финансирования и координации.

Чат-бот DeepSeek предлагает несколько иной акцент. По его мнению, проблема не столько в том, что угрозы не заметили, сколько в том, что система не смогла достаточно быстро перестроиться.

Модель ИИ утверждает, что информация о подготовке РФ к массированному использованию реактивных Шахедов была заранее. Однако знать об угрозе недостаточно.

DeepSeek отдельно говорит об отсутствии системы инженерного прогнозирования, ссылаясь на оценку Марии Берлинской. Среди других проблем он называет оборонительную планировку, которая не заложила масштабируемое производство дешевых дронов-перехватчиков.

Также DeepSeek обращает внимание на технологические возможности сторон. По его версии, у РФ есть два крупных завода реактивных двигателей и канал поставки из Китая, тогда как украинские производственные мощности значительно меньше.

Все три чата сходятся на том, что Украина не успела достаточно быстро перестроить систему противодействия под новый тип дронов. Среди причин называют бюрократию, проблемы планирования, нехватку ресурсов и недостаточную скорость развития перехватчиков.

Различие – в акцентах. Gemini говорит прежде всего о системных задержках и финансировании, Copilot – о недооценке угрозы, коррупции и реакции постфактум, а DeepSeek – об отсутствии инженерного прогнозирования и технологическом отставании.

Так что общей версии об одном виновном в ответах нет. Все три описывают комплекс проблем, по которым Украине теперь приходится наверстывать время уже во время войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в проблемах с перехватом реактивных дронов, по мнению нардепа Гончаренко, виноват Зеленский.



