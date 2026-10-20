Украина потеряла их навсегда: какие предприятия уже невозможно восстановить после войны

Война нанесла украинской промышленности потери, которые могут изменить экономику страны на десятилетия. Искусственный интеллект оценил потерять и назвал предприятия, которые после войны невозможно восстановить.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT назвал одним из самых болезненных примеров потерю мариупольских предприятий — "Азовстали" и металлургического комбината имени Ильича. Это были не просто заводы, а масштабные производственные комплексы, которые снабжали работой людей и формировали экономическую основу города.

Среди других серьезных потерь чат-бот выделил угольную промышленность Донбасса, коксохимию и предприятия на оккупированных территориях, на которые Украина потеряла доступ. Часть шахт затоплена, оборудование уничтожено или демонтировано, а производственные связи нарушены.

Модель ИИ отмечает, что восстановить прежнюю промышленную карту Украины, вероятнее всего, не удастся. Для восстановления требуются не только деньги, но и безопасность, энергия, вода, логистика и специалисты. Поэтому ключевой задачей может стать создание современных предприятий вместо восстановления старых промышленных гигантов.

Чат-бот Gemini считает, что война ускорила завершение эпохи советской тяжелой промышленности в Украине. По его мнению, проблема заключается не только в физических разрушениях, но и в том, что возобновление многих предприятий в прежнем формате экономически неоправданно.

Среди самых больших потерь чат-бот назвал металлургические комбинаты Мариуполя, тяжелое машиностроение и вагоностроение, коксохимию и крупнотоннажную химию. В частности, в ответе упоминаются "Азовмаш", Авдеевский коксохимический завод и Северодонецкий Азот.

Отдельно Gemini обратил внимание на судостроение в Николаеве. По его оценке, отрасль лишилась технологических цепочек и специализированных кадров. Будущее украинской индустрии он связывает с высокотехнологичными, децентрализованными и энергоэффективными производствами, а не возвращением к прежней модели.

Чат-бот Grok сосредоточился прежде всего на металлургии. Он подчеркнул, что "Азовсталь" и комбинат имени Ильича остаются среди наибольших промышленных потерь Украины из-за разрушения и оккупации Мариуполя.

Также чат-бот заявил о повреждении металлургических мощностей, проблемах ферросплавного производства и потере доступа к значительной части коксующихся углей. По его оценке, восстановление потребует миллиардов долларов и длительного времени, а некоторые предприятия могут не вернуться к работе в прежнем виде.

Grok предупредил о риске дальнейшего сокращения украинской тяжелой металлургии. В то же время, он не исключает восстановления части производств после войны, хотя для этого понадобятся значительные инвестиции и приспособления к новым условиям рынка.

Все три чата сходятся на том, что самые серьезные потери связаны с металлургией Мариуполя и промышленными предприятиями Донбасса. Они также отмечают: вернуть производства в довоенное состояние будет сложно из-за разрушения, оккупации, потери оборудования и производственных связей.

Главное отличие – в акцентах. ChatGPT отмечает комплексные экономические последствия и необходимость модернизации. Gemini считает восстановление устаревших промышленных моделей нецелесообразным. Grok больше всего сосредотачивается на угрозе металлургии.

Стоит отметить, что чат-боты моделировали возможный сценарий, который может не сбыться в реальности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может сломать украинцев в 2026 году.



