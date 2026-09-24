Украина пошла на кардинальное изменение игры в отношениях с Трампом: дипломат удивил замыслом Киева



















Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке не принесла публично объявленных прорывных договоренностей, однако могла иметь важное политическое значение для Украины. Переговоры президентов продолжались около 40 минут, а среди тем были завершения войны, энергетическое перемирие, санкции против России и последующие шаги США. Дипломат Владимир Огрызко считает , что главный результат встречи следует искать не только в конкретных решениях, но и в изменении самой модели поведения Киева.

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По его мнению, Украина постепенно переходит от позиции просителя к более самостоятельному участнику международных переговоров.

"Наша позиция, слава Богу, остается такой, какой была. Несмотря на давление Трампа, она не меняется. Мы теперь можем Трампу четко и ясно говорить: ты можешь нас призывать к чему-либо, но если это не отвечает нашим интересам, мы этого делать не будем", — заявил Огрызко.

Дипломат обратил внимание и на украинские удары по российской инфраструктуре. В преддверии встречи Трамп публично говорил о необходимости прекратить атаки на российские НПЗ, связывая их с ситуацией на топливном рынке. В то же время Киев подчеркивал необходимость взаимности в случае любого перемирия.

Огрызко считает, что Украина продемонстрировала готовность отстаивать свои интересы даже тогда, когда они не совпадают с позицией Вашингтона.

"Это, мне кажется, переход Украины в качество субъекта, притом такого полновесного, полномасштабного. И это, я считаю, очень хорошо", — подчеркнул дипломат.

По его словам, теперь у Киева есть дополнительные аргументы в разговоре с США — в частности, санкционный инструментарий и позиция Украины относительно прекращения огня.

"Мы сейчас переходим в столь активную дипломатическую позицию, несмотря на то, что Трамп по-прежнему стоит на стороне России. У нас есть шансы вместе с европейскими партнерами надавить на Трампа еще больше", – сказал Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина подходит к переговорам с Соединенными Штатами с дополнительными аргументами. Речь идет не только о дипломатических договоренностях или международной поддержке, но и о способности Киева наносить ощутимые удары по российской инфраструктуре.