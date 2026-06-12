Российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин считает, что Украина сейчас пытается заручиться поддержкой союзников на сумму около 20 миллиардов долларов, чтобы укрепить свое преимущество в войне. По его словам, Киев стремится получить финансирование, чтобы ускорить укрепление обороноспособности и обеспечить новый технологический уровень вооружения.

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В одном из интервью Politico высокопоставленный украинский чиновник отметил: "Мы видим, что Россия терпит потери, и наша цель — усилить ее слабость, однако для этого нужны ресурсы". План предполагает, что каждое государство-партнер может выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, что позволит добиться общей запланированной суммы. Если они поступят, Украина направит их на системы противовоздушной обороны, дополнительные беспилотники, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и дальнобойное вооружение.

Особое внимание эксперт обращает на быстроту, с которой Россия развивает собственные технологии.

"Окно возможностей не вечно. Если мы позволим врагу адаптироваться, можем упустить уникальный шанс завершить войну из-за настоящих переговоров. Создание Россией ударных дронов промежуточного радиуса действия может оказаться катастрофой", — отметил чиновник.

По словам Невзлина, нынешний конфликт давно превратился в технологическое противостояние, где обе стороны постоянно ищут новые методы, чтобы опередить оппонента. В то же время, это соревнование ресурсов: преимущество на поле боя зависит не только от инноваций, но и от способности их поддерживать и масштабно производить.

Поэтому критически важно не упускать этот момент. Украина создала преимущество своими технологиями и инженерными решениями, и Запад должен помочь ее развить и закрепить. Даже если союзники не могут предоставить дополнительное вооружение, они должны поддержать уже достигнутое, чтобы укрепить обороноспособность государства и сохранить шанс на завершение войны на выгодных условиях.

"Комментарии" уже писали, что Александр Лукашенко активно наращивает военный потенциал Беларуси и формирует специальные подразделения для подавления возможных антиправительственных протестов. Уже в нескольких крупных городах страны создано 13 таких отрядов, вооруженных тяжелой техникой, включая бронетранспортеры и противотанковое оружие.