Украина передала команде Трампа предложения по энергетическому перемирию: Зеленский раскрыл детали

Украина подтвердила готовность к прекращению огня по энергетической инфраструктуре и передала представителям президента США Дональда Трампа предложения по дальнейшим переговорам. Теперь Киев ожидает ответа Москвы, которая, несмотря на заявления о возможном энергетическом перемирии, продолжает атаковать украинские энергообъекты. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 13 октября.

Зеленский передал команде Трампа предложения Украины

По словам Зеленского, Украина поддержала инициативу США по "энергетической тишине" и готова к встречам с партнерами в ближайшие дни. Соответствующие предложения украинская сторона передала американским представителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру.

"Нужно, чтобы Россия тоже была в этой договоренности", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что позиция Украины остается конструктивной, но главным приоритетом является защита независимости государства. По его словам, дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от готовности России присоединиться к договоренностям и выполнять их.

Отдельно Зеленский прокомментировал баллистическую атаку на Киев, во время которой украинская сторона не получила обычного заблаговременного предупреждения от партнеров. Президент сообщил, что российские войска применили пять баллистических ракет, а украинские военные обнаружили их всего за несколько секунд до удара. Он подчеркнул, что своевременное информирование об угрозах имеет важное значение для работы противовоздушной обороны.

Напомним, что инициативу по энергетическому перемирию Дональд Трамп озвучил 11 октября, заявив, что Украина и Россия якобы согласились на соответствующие условия. Однако Зеленский отмечал, что это заявление стало для него неожиданностью, хотя Киев готов поддержать прекращение ударов по энергетическим объектам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, прекратили ли США обмен разведданными из Украины. Трамп сделал резонансное заявление.