Украина окончательно закручивает главный вентиль России: озвучено громкое заявление о стратегическом поражении РФ

Украина постепенно расширяет спектр целей на территории России, нанося удары не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по объектам, обеспечивающим транспортировку и распределение нефти. Военнослужащий ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко считает , что речь идет о системной стратегии, цель которой – ослабить всю российскую нефтяную отрасль.

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По его словам, атака на линейно-производственную диспетчерскую станцию в Самаре является частью более широкой кампании. Такие объекты отвечают за накопление и дальнейшее распределение нефти и нефтепродуктов, поэтому их повреждение может создавать проблемы не только для отдельного предприятия, но и всей логистической системы.

"Ее нельзя обсуждать отдельно от той стратегии, которая сейчас реализуется силами обороны Украины и началась раньше. Имеется в виду удары по НПЗ, которые имеют себе основу не только ударов непосредственно по НПЗ, а речь идет о том, чтобы фактически сделать невозможным и транспортировку нефти, ее перевозку и ее переработку на территории России", — пояснил Мусиенко.

Эксперт выделяет несколько взаимосвязанных элементов этой системы: добычу, транспортировку, переработку и портовую инфраструктуру, включая нефтяные терминалы и танкеры. По его оценке, удары по разным звеньям создают для России совокупный экономический эффект.

"Таким образом, мы получаем фактически замкнутый цикл, удары по которому приводят к убыткам всей отрасли. Потому что мы говорим не о том, что один элемент или винтик системы достается, а мы говорим о том, что это системная работа, которая и приводит к результату", — подчеркнул Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские силы нанесли удар по большому дата-центру "Яндекса" в Сасовом Рязанской области РФ. Политический эксперт Александр Бабак назвал этот объект одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры России и отметил его значение не только для гражданских сервисов, но и для военных разработок.