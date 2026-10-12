Снабжение американского вооружения Украине в рамках программы PURL продолжается, несмотря на сообщение о возможной приостановке этого механизма со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на неназванного представителя НАТО.

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Заявление прозвучало после публикации Financial Times, в котором говорилось о возможных угрозах Вашингтона прекратить программу PURL и обмен разведывательными данными. По информации издания, таким образом, американская администрация пытается добиться от Киева прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Механизм PURL предполагает, что страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для нужд украинской армии. Это позволяет обеспечивать Украину необходимой военной техникой и другими средствами обороны при поддержке союзников.

В то же время представитель НАТО, пообщавшийся с журналистами на условиях анонимности, не привел дополнительных подробностей о дальнейшей работе программы и возможных изменениях в поставках вооружения.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией по энергетическому перемирию. Однако вопрос взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру остался предметом дискуссий. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что украинская сторона готова удержаться от ударов по российским энергетическим объектам при аналогичных действиях со стороны Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский журналист Роман Цимбалюк раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении России, заявив, что договоренности о поставках российского дизельного горючего могут иметь политический подтекст в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. По его мнению, Вашингтон пытается использовать энергетический вопрос для внутриполитических целей, при этом создавая дополнительное давление на Киев.