Украина оказалась перед новой страшной угрозой: какое решение Путина поставит на колени всех

Россия рассматривает возможность размещения баллистических ракет в Беларуси, чтобы снизить собственные риски, усилить давление на украинскую противовоздушную оборону и запугать европейские страны. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер запаса Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

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По словам эксперта, размещение ракет на белорусской территории вынудит Украину учитывать дополнительное направление потенциального воздушного нападения. Это усложнит планирование обороны, ведь украинским ПВО придется реагировать на угрозы не только со стороны России, но и с территории Беларуси.

Храпчинский пояснил, что Москва может стремиться увеличить количество пусковых установок и одновременно разместить их в более защищенных условиях или на расстоянии, которое усложнит их поражение. Беларусь в этом сценарии может использоваться как площадка для военных нужд России, подобно тому, как ее территория вовлекается в другие направления российского оборонного производства.

Эксперт подчеркнул, что даже небольшое количество пусковых установок будет представлять серьезный вызов для Украины.

"По количеству нужно понимать, что и три пусковые установки — это уже проблема", — отметил Храпчинский, добавив, что реальные масштабы угрозы будут зависеть от разведывательных данных и дальнейших действий Москвы и Минска.

По мнению эксперта, обслуживанием баллистических ракет в Беларуси, вероятно, будут заниматься российские военные. Он также считает, что Минск уже вовлечен в поддержку российской войны против Украины, хотя белорусские власти могут отрицать свое участие.

Храпчинский отметил, что Украина технически способна поражать подобные цели даже на территории России, однако для этого нужны соответствующие средства поражения и помощь западных партнеров. Дополнительной сложностью может стать то, что Беларусь формально не принимает непосредственного участия в боевых действиях, что способно усложнить принятие решений по противодействию ракетной угрозе.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина без участия Украины создает риск того, что будущее страны будут пытаться обсуждать без ее представителей.