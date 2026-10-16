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Недилько Ксения
В Украине официально опровергли очередной медийный вброс готовности Киева капитулировать перед Кремлем в случае прекращения американской поддержки. Волну возмущения вызвал материал журналиста Саймона Шустера для авторитетного издания The Atlantic, в котором тот, ссылаясь на анонимного представителя команды Зеленского, заявил, что в случае перехода США на сторону РФ Украина будет вынуждена прекратить сопротивление и молить о мирных переговорах. В Офисе Президента подчеркнули, что эти тезисы являются абсолютной ложью и никоим образом не отражают реальную позицию руководства государства.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Представитель Банковой отдельно указал на очевидную фальсификацию и логические противоречия в описании таинственного "инсайдера", которого журналист пытался связать с разработкой операции "Ковер" — стратегического плана Украины по блокированию работы московских аэропортов. Как оказалось, анонимного автора этого плана просто не могло существовать в природе.
Кроме этого, в Офисе Президента в очередной раз напомнили западному сообществу о правильных причинно-следственных связях в этой войне, отвергнув обвинения в так называемой "эскалации" со стороны Киева.
В настоящее время украинские власти призывают международных обозревателей доверять только официальным комментариям и не становиться инструментом в распространении дезинформации, которая играет на руку российской пропаганде.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к трезвому анализу дискуссий вокруг возможного мирного процесса. Она подчеркнула, что сейчас в этом уравнении слишком много неизвестных переменных, поэтому любые утверждения о скором прекращении боевых действий преждевременны. Политик не выделила три фундаментальных препятствия, без преодоления которых начинать диалог нет никакого смысла.