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«Украина не останется другого выбора, кроме как просить о мире»: что известно

Анонимные источники и противоречия: Литвин назвал ложью статью Саймона Шустера в The Atlantic

16 октября 2026, 16:12
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Недилько Ксения

В Украине официально опровергли очередной медийный вброс готовности Киева капитулировать перед Кремлем в случае прекращения американской поддержки. Волну возмущения вызвал материал журналиста Саймона Шустера для авторитетного издания The Atlantic, в котором тот, ссылаясь на анонимного представителя команды Зеленского, заявил, что в случае перехода США на сторону РФ Украина будет вынуждена прекратить сопротивление и молить о мирных переговорах. В Офисе Президента подчеркнули, что эти тезисы являются абсолютной ложью и никоим образом не отражают реальную позицию руководства государства.

«Украина не останется другого выбора, кроме как просить о мире»: что известно

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Это не похоже на настроение президента", — четко подытожил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, разбивая манипулятивные утверждения иностранного репортера.

Представитель Банковой отдельно указал на очевидную фальсификацию и логические противоречия в описании таинственного "инсайдера", которого журналист пытался связать с разработкой операции "Ковер" — стратегического плана Украины по блокированию работы московских аэропортов. Как оказалось, анонимного автора этого плана просто не могло существовать в природе.

"Операцию "Ковер", направленную на блокировку российского авиасообщения, лично инициировал Зеленский, — раскрыл детали принятия военных решений Дмитрий Литвин, опровергая кулуарные выдумки издания. — Никаких советников, которые разработали или предложили этот план, не было".

Кроме этого, в Офисе Президента в очередной раз напомнили западному сообществу о правильных причинно-следственных связях в этой войне, отвергнув обвинения в так называемой "эскалации" со стороны Киева.

"Украина не занимается эскалацией, — акцентировал советник главы государства, подчеркнув, что действия Сил обороны исключительно законная самооборона, — а отвечает на российские удары, в частности по энергетической инфраструктуре".

В настоящее время украинские власти призывают международных обозревателей доверять только официальным комментариям и не становиться инструментом в распространении дезинформации, которая играет на руку российской пропаганде.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к трезвому анализу дискуссий вокруг возможного мирного процесса. Она подчеркнула, что сейчас в этом уравнении слишком много неизвестных переменных, поэтому любые утверждения о скором прекращении боевых действий преждевременны. Политик не выделила три фундаментальных препятствия, без преодоления которых начинать диалог нет никакого смысла.



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