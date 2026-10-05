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Украина нашла способ сбивать «Герань-5»: что уже работает по реактивным дронам

Роботизированные пулеметные установки с машинным зрением уже поражают российские реактивные беспилотники

5 октября 2026, 14:54
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Кравцев Сергей

Украинские силы противовоздушной обороны уже используют роботизированные турели с элементами искусственного интеллекта для борьбы с российскими ударными беспилотниками. В отдельных случаях такие установки смогли уничтожить даже реактивные БПЛА типа "Герань-5".

Украина нашла способ сбивать «Герань-5»: что уже работает по реактивным дронам

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, роботизированные системы уже устанавливаются на различных объектах, в том числе на мостах.

Игнат подтвердил, что зафиксированы случаи поражения "Герани-5" с помощью таких турелей. Ключевым преимуществом системы он назвал автоматизацию процесса: установка самостоятельно использует машинное зрение для обнаружения и сопровождения воздушной цели.

По словам представителя Воздушных сил, применение искусственного интеллекта позволяет минимизировать влияние человеческого фактора при работе по быстрым и сложным целям. Система выполняет технические расчеты и корректирует огонь без необходимости постоянного ручного управления каждым этапом перехвата.

Особенно важным это может быть при появлении более скоростных российских беспилотников. "Герань-5" относится к реактивным аппаратам, поэтому время на обнаружение и поражение такой цели значительно ограничено.

При этом возможности роботизированных турелей не безграничны. Игнат отметил, что радиус их действия остается сравнительно небольшим. Основным средством поражения в таких установках является пулемет, а значит, система эффективна прежде всего на ограниченной дистанции.

Тем не менее распространение подобных комплексов может изменить подход к защите отдельных объектов от дроновых атак. Автоматизированные турели способны круглосуточно дежурить на потенциально опасных направлениях и реагировать на воздушные цели без постоянного участия человека.

Таким образом, искусственный интеллект постепенно становится частью практической противовоздушной обороны Украины – причем речь идет уже не только об экспериментах, но и о случаях реального поражения российских ударных беспилотников.

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