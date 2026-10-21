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Украина может оказаться в самой большой ловушке с начала войны: какой новый план Путина вызывает ужас

Следующая зима может быть сложной из-за российских ударов и неопределенности с международной помощью

21 октября 2026, 16:40
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Клименко Елена

Экономическая ситуация в Украине усложняется из-за систематических российских атак на энергетические объекты, промышленные предприятия и порты. По оценкам специалистов пятый военный зимний сезон может стать серьезным испытанием для страны. В то же время перспективы дальнейшего экономического роста будут в значительной степени зависеть от объемов международной помощи. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на прогноз Венского института международных экономических исследований.

Украина может оказаться в самой большой ловушке с начала войны: какой новый план Путина вызывает ужас

Фото: из открытых источников

Институт ухудшил оценку экономического роста Украины на 2026 год. Теперь ожидается, что показатель будет составлять всего 0,6% — на 0,4 процентного пункта меньше, чем предполагалось в летнем прогнозе.

Ожидания на 2027 год также пересмотрели: вместо предварительных оценок специалисты прогнозируют рост на уровне 2,1%. Однако этот сценарий возможен при сохранении достаточной финансовой и военной поддержки со стороны международных партнеров. В то же время, уверенность в продолжении такой помощи постепенно ослабевает.

"Пятый военный зимний сезон, вероятно, станет для Украины серьезным испытанием", — подчеркнула эксперт института по вопросам Украины Ольга Пиндюк.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре и портовым объектам Черного моря создают дополнительные препятствия работе украинских предприятий и внешней торговли. По информации института, в августе экспорт зерна упал на 70% по сравнению с июлем. Значительные трудности испытывает и металлургическая отрасль.

Ситуацию усложняют высокая инфляция и дорогостоящие кредиты, сдерживающие деловую активность и возобновление производства.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко рассмотрел несколько возможных причин, по которым президент США Дональд Трамп, по его мнению, демонстрирует приверженность российскому диктатору Владимиру Путину и одновременно усиливает критику Украины. Среди версий эксперт упомянул о возможном влиянии российских интересов, бизнес мотивах и предвыборной стратегии американского лидера.



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