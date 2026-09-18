Украина ломает российский план окружения Донбасса: в США раскрыли, что сыграло главную роль

Украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении позволила ВСУ нарушить планы российских войск по широкому окружению украинского "Крепостного пояса" Донецкой области. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) в своем анализе от 17 сентября.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Белецкий заявил, что украинское контрнаступление нанесло поражение российскому северному "клещу" в районе Лимана. По его словам, Россия планировала наступать одновременно с севера через Лиман и Святогорск и с юга через Доброполье, рассчитывая соединить эти направления в районе Барвинкового и получить возможность захватить всю Донецкую область.

ISW отмечает, что украинские действия демонстрируют возвращение элементов тактического маневра, которые долгое время были ограничены позиционным характером боевых действий. Одним из факторов успеха аналитики называют удары по российской логистике и энергетическим объектам в оккупированной Луганской области.

По данным 3-го корпуса, систематические удары средней дальности ухудшили снабжение российских подразделений топливом. Это непосредственно сказалось на работе российских систем радиоэлектронной борьбы: значительная часть таких комплексов требует мощного электропитания, для которого используются дизельные генераторы.

В результате, как отмечает ISW, ослабление российской РЭБ создало более благоприятные условия для применения украинских беспилотников и механизированного продвижения.

Еще одним фактором стала информационная скрытность. Украинские военные утверждают, что благодаря строгому режиму информационной безопасности российское командование не смогло своевременно оценить масштаб подготовки контрнаступления.

При этом ISW подчеркивает, что точные масштабы украинского продвижения севернее Лимана пока остаются не до конца ясными из-за ограниченности открытых данных. Операция "Вивальди", по заявлению Белецкого, продолжается.

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