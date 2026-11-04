5 ноября представители Украины и России должны встретиться в Белом доме с участием первой леди США Мелании Трамп. Станет ли это событие началом серьезных переговоров о завершении войны? Портал "Комментарии" спросил у ChatGPT, Gemini и Grok, какое значение может иметь эта встреча.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT не считает, что встреча станет началом полноценных переговоров по завершению войны. В первую очередь, она связана с гуманитарной миссией в Олешках, договоренностями о временном прекращении огня, доставке помощи и эвакуации гражданских.

В то же время модель не исключает более широкого дипломатического значения события. Если представители Украины и России могут договариваться по гуманитарным вопросам, это может создать дополнительный канал коммуникации для будущих контактов. Однако вопросы территорий и гарантий безопасности остаются нерешенными, поэтому говорить о реальном процессе завершения войны рано.

Gemini также считает, что встреча не должна стать началом большого мирного урегулирования. По оценке чат-бота, Мелания Трамп сосредоточена на гуманитарных вопросах: спасении гражданских, эвакуационных коридорах, помощи раненым и возвращении детей.

Модель объясняет, что первые леди не имеют полномочий решать вопросы границ, гарантий безопасности или вывода войск. Для этого требуются переговоры дипломатов и военных на другом уровне.

В то же время присутствие представителей обеих сторон в Белом доме Gemini называет площадкой "мягкой силы", позволяющей проверить возможность прямого контакта.

Grok категорически не считает встречу началом серьезных мирных переговоров. По его мнению, это продолжение гуманитарной миссии Мелании Трамп в Олешках: стороны должны подвести итоги локального перемирия, эвакуации людей и доставки помощи.

Чат-бот называет сам факт встречи необычным жестом, ведь представители двух воюющих стран окажутся за столом в Белом доме. Однако политические вопросы – границы, безопасность и прекращение войны – остаются вне этого формата.

Grok предполагает, что более серьезные контакты могут состояться в Абу-Даби ближе к середине ноября на высшем уровне. В свою очередь, встреча 5 ноября должна продемонстрировать, что диалог возможен хотя бы в гуманитарной сфере.

Все три чат-бота сходятся на том, что 5 ноября речь пойдет прежде всего о гуманитарных вопросах, а не о политическом соглашении. В то же время ChatGPT и Gemini видят во встрече возможность развития дальнейших контактов, а Grok делает акцент на подведении итогов миссии в Олешках и называет возможной площадкой для более серьезных переговоров Абу-Даби. Это может быть шагом к диалогу, но не свидетельством приближения большого мира.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что начнется в Украине после Олешек.



