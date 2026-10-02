Украина готовит охотников на реактивные дроны: Зеленский назвал сроки массового производства

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Кравцев Сергей
Украина ускоряет создание нового оружия против российских реактивных ударных дронов. В настоящее время испытываются пять моделей перехватчиков, а к концу октября страна может изготовить около 400 единиц одной из них. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Речь идет о системах, которые должны противодействовать новому поколению российских беспилотников с реактивными двигателями. Такие цели сложнее перехватывать традиционными средствами ПВО из-за их более высокой скорости.
По словам Зеленского, кроме модели, которую планируют производить в значительном количестве, еще четыре украинских разработки остаются на стадии испытаний. Президент отметил, что одним из главных узких мест для масштабирования производства являются двигатели.
Украина уже работает над расширением собственного производства реактивных двигателей. По данным Офиса президента, в конце сентября были приняты решения о запуске производства разных типов таких двигателей в Украине. Тогда же обсуждали результаты испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов".
Развитие перехватчиков становится особенно актуальным на фоне увеличения количества российских атак с применением скоростных дронов. Зеленский заявлял, что Украина уже получает результаты испытаний новых систем, однако их масштабирование нуждается в производственных мощностях и стабильных поставках компонентов.
Таким образом Киев пытается создать отдельный класс недорогих и быстрых средств ПВО, способных работать против целей, которые становятся сложнее для традиционных систем перехвата.
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