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Украина готовит охотников на реактивные дроны: Зеленский назвал сроки массового производства

Украина испытывает сразу пять моделей скоростных дронов-перехватчиков, а одну из разработок планируют поставить в серийное производство в ближайшее время

2 октября 2026, 12:14
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Кравцев Сергей

Украина ускоряет создание нового оружия против российских реактивных ударных дронов. В настоящее время испытываются пять моделей перехватчиков, а к концу октября страна может изготовить около 400 единиц одной из них. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Украина готовит охотников на реактивные дроны: Зеленский назвал сроки массового производства

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Речь идет о системах, которые должны противодействовать новому поколению российских беспилотников с реактивными двигателями. Такие цели сложнее перехватывать традиционными средствами ПВО из-за их более высокой скорости.

По словам Зеленского, кроме модели, которую планируют производить в значительном количестве, еще четыре украинских разработки остаются на стадии испытаний. Президент отметил, что одним из главных узких мест для масштабирования производства являются двигатели.

"Двигатели – ключ к успеху", — сказал Зеленский, добавив, что Украина вынуждена импортировать значительное количество таких компонентов. В то же время, часть двигателей производится внутри страны, но этого пока недостаточно.

Украина уже работает над расширением собственного производства реактивных двигателей. По данным Офиса президента, в конце сентября были приняты решения о запуске производства разных типов таких двигателей в Украине. Тогда же обсуждали результаты испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов".

Развитие перехватчиков становится особенно актуальным на фоне увеличения количества российских атак с применением скоростных дронов. Зеленский заявлял, что Украина уже получает результаты испытаний новых систем, однако их масштабирование нуждается в производственных мощностях и стабильных поставках компонентов.

Таким образом Киев пытается создать отдельный класс недорогих и быстрых средств ПВО, способных работать против целей, которые становятся сложнее для традиционных систем перехвата.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.




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Источник: https://www.ft.com/content/c2ad4cd1-a08a-4f55-8d57-fa83dbfa98af?syn-25a6b1a6=1
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