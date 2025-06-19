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Украина готовит экстренный шаг через ракетный террор Путина: какой ультиматум получат партнеры

Глава МИД напомнил о 100 днях от согласования Украины на прекращение огня с Россией по предложению США

сегодня, 21:20
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Клименко Елена

Совет Безопасности ООН завтра, 20 июня, созывается на внеочередное заседание в связи с последней волной атак России на Украину. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что члены Совбеза должны четко высказать свою позицию по поводу этих агрессивных действий.

Украина готовит экстренный шаг через ракетный террор Путина: какой ультиматум получат партнеры

Совбез ООН. Фото: 24 Канал

По его словам, эта сессия ООН станет ответом на жестокие обстрелы, которые нанесли значительный ущерб и привели к многочисленным жертвам среди гражданских.

"Мы ожидаем от Совета Безопасности принципиальной и однозначной реакции на российские удары, повлекшие многочисленные человеческие потери. Требуем усилить давление на агрессора и поддержать Украину, в частности путем расширения возможностей противовоздушной обороны", — подчеркнул Сибига.

Министр также напомнил, что прошло уже 100 дней с момента, когда Украина согласилась с предложением США о полном прекращении огня с Россией, что могло бы открыть двери для мирного диалога. Однако Москва продолжает отвергать эту инициативу и ужесточает атаки на мирное население.

"Только существенное давление заставит Россию избрать мир вместо войны", — подчеркнул глава МИД.

Сибига обратил внимание, что российская агрессия представляет серьезную угрозу глобальной безопасности.

"Безопасность не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связана, ведь режимы Москвы, Тегерана и Пхеньяна действуют согласованно для подрыва мирового порядка. Поэтому мир должен выступать единым фронтом для противостояния этим вызовам", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", правитель России Владимир Путин заявил, что готов вернуться к переговорам с Украиной после 22 июня. Однако, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, очевидно, что ни сто дней, ни сутки не принесут миру. Он считает, что на Путина должны давить, а не идти ему навстречу.



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