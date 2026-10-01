Украина готовит для Трампа новый список адских санкций: по чем требует ударить Киев

Украина намерена уже на этой неделе передать администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, против которых Киев предлагает ввести американские санкции. Об этом ABC News сообщил временный поверенный Украины в США Денис Сеник.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Одним из главных приоритетов украинская сторона считает несколько российских компаний, связанных с производством компонентов для Rassvet – отечественной спутниковой системы, которую рассматривают как российский аналог Starlink. Основная структура, отвечающая за развертывание проекта, уже находится под санкциями США, однако связанные с ней производители компонентов пока не попали под ограничения.

В Киеве опасаются, что полноценное развертывание спутниковой группировки позволит российским военным получать устойчивую связь и использовать данные в реальном времени для боевых задач. По данным ISW, Россия действительно ускоряет создание Rassvet, хотя проект пока сталкивается с техническими проблемами и не достиг масштаба Starlink.

Сеник также заявил, что Украина хотела бы получить доступ к Starlink над территорией России. По его словам, это позволило бы украинской стороне использовать спутниковые возможности для операций против целей на российской территории.

Еще одно требование Киева касается российских танкеров, которые Украина связывает с так называемым "теневым флотом". Речь идет о судах, используемых для обхода ограничений на экспорт российской нефти.

Теперь предложения Киева должна рассмотреть администрация Трампа. По словам украинской стороны, Вашингтон должен определить, какие российские структуры попадут под новые санкции в рамках закона, инициированного сенатором Линдси Грэмом.

Украина также добивается публичной реакции США на атаки России по объектам американских компаний, работающих на украинской территории. Таким образом, Киев рассчитывает превратить новый санкционный механизм в инструмент давления сразу на российскую энергетику, логистику и спутниковые технологии.

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