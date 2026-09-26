Украина готова к прекращению огня: Буданов раскрыл какие сигналы в ответ поступают из Москвы

Россия пока не демонстрирует готовности соглашаться на прекращение огня и продолжает выдвигать аргументы, почему перемирие якобы невозможно прямо сейчас. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя перспективы завершения войны.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, позиция Москвы остается принципиально отличной от позиции Украины и ее партнеров. Российская сторона, утверждает Буданов, открыто дает понять, что не готова прекращать боевые действия и продолжает искать причины для их продолжения.

"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", — сказал глава ОП.

Буданов также обратил внимание на практические действия российской стороны. По его словам, происходящее пока не свидетельствует о том, что Москва действительно готовится завершить войну.

Вместе с тем руководитель Офиса президента подчеркнул, что продолжение боевых действий не может быть бесконечным. По его словам, война длится уже слишком долго и в определенный момент должна завершиться.

Отдельно Буданов отметил роль Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Он считает, что влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к прекращению войны.

"Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", — заявил он.

Таким образом, в Киеве указывают на сохраняющийся разрыв между публичными заявлениями о необходимости мира и действиями Москвы. При этом Украина продолжает рассчитывать на участие США в поиске решения, которое позволит перейти от переговоров к реальному прекращению боевых действий.

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