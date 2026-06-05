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Украина довела российский бизнес до отчаяния: в Кремле пробили дно странным предложением

В январе-мае 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам, из которых 16 пришлись на май

5 июня 2026, 16:05
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Клименко Елена

Российские власти не планируют создавать отдельные фонды для защиты предприятий топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников. Закупку необходимого оборудования для защиты компании должны снабжать собственными средствами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает The Moscow Times.

Украина довела российский бизнес до отчаяния: в Кремле пробили дно странным предложением

Фото: из открытых источников

По его словам, предприятия имеют достаточные ресурсы, в частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, и могут самостоятельно приобретать средства пассивной и активной защиты, включая системы радиоэлектронной борьбы, лазерные установки и крупнокалиберные вооружения. Расходы на защиту допускается включать в себестоимость продукции, что уменьшает налоговую нагрузку.  

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал правительству предоставить предприятиям возможность закупать не только стрелковое, но и более мощное вооружение, а также закреплять за объектами резервистов для охраны. По его словам, компании готовы нести расходы, но требуются целевые механизмы финансирования, а не разрозненные закупки.

Тем временем атаки украинских беспилотников нанесли значительный ущерб. По данным Bloomberg, за январь-май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись 38 атакам, из которых 16 пришлись на май — максимальный показатель с начала войны. С начала года загрузка НПЗ сократилась на 14% и остается около 20% ниже докризисного уровня.

По данным Reuters, к середине мая было выведено с работы мощности на 238 тыс. тонн в сутки примерно четверть всей переработки. Это привело к дефициту топлива и введению экспортных ограничений на бензин и авиакеросин. Перебои со снабжением уже коснулись по меньшей мере 15 регионов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и оккупированные украинские территории.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский правитель Владимир Путин заявил о готовности к переговорному процессу по завершению войны против Украины и допустил возможность определенных компромиссов. В то же время он подчеркнул, что видение Москвы по поводу будущего оккупированных территорий остается неизменным.

 



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