Украина дорого запатит за ухудшение отношений с Трампом: эксперт ошеломил заявлением



















Украина может столкнуться с дополнительными трудностями в сфере военной логистики и поставки вооружения на фоне напряжения в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя ситуацию вокруг американской поддержки, работы Starlink и обмена разведывательной информацией.

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По словам дипломата, Киеву следует учитывать риски, связанные с решениями американской администрации, и заранее готовить альтернативные механизмы обеспечения связи. Он напомнил, что европейские компании предлагают собственные спутниковые решения, хотя их использование может потребовать больше финансовых затрат.

"Дальше будут проблемы с логистикой и поставкой вооружений в следующие недели", — отметил Чалый, оценивая возможное развитие ситуации.

Дипломат также обратил внимание на то, что Украина должна раньше активнее работать над альтернативами Starlink. По его мнению, зависимость от одной системы создает дополнительные риски для государства, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Я, будучи в Америке, предлагал еще раньше посмотреть на альтернативы", — подчеркнул Чалый.

В то же время, дипломат добавил, что все каналы американской поддержки уже прекращены. Он подчеркнул, что ситуация нуждается в проверке фактов и системной работе с американскими структурами. По его мнению, Украине важно не только реагировать на ограничения, но и заранее создавать механизмы, позволяющие снизить зависимость от политических решений в Вашингтоне.

Портал "Комментарии" уже писал , что между президентами Украины и США возник серьезный кризис доверия, который нуждается в системном ответе со стороны Киева. Такое мнение высказал бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, комментируя действия Дональда Трампа по отношению к России и американскую политику по отношению к украинской стороне.