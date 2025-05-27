Украина должна вернуть Крым: почему это крайне критично для уничтожения Путина

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Клименко Елена
Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Годжес убежден, что Вооруженные Силы Украины имеют потенциал вернуть контроль над Крымским полуостровом. По его словам, это может стать переломным моментом, что приведет к серьезным внутренним изменениям в России.
Фото: 24 Канал
Генерал подчеркнул, что Украина не должна идти ни на какие мирные соглашения, предусматривающие признание Кремлем оккупированных территорий как части РФ.
Он подчеркнул, что Крым является стратегически важным регионом для Украины, и у страны есть все шансы вернуть его под свой контроль. В то же время, глава России Владимир Путин, по мнению генерала, никогда не согласится на компромисс, предусматривающий потерю полуострова.
Годжес отметил, что для восстановления контроля над Крымом необходимо изолировать его — заблокировать доступ для российских войск, что требует уничтожения ключевых инфраструктур, в частности, Крымского моста. Кроме того, стратегия должна включать в себя точечные удары высокой точности, диверсии и специальные операции.
Однако продвижение украинских военных на полуостров затруднено из-за особенностей современной войны, включающей широкое использование дронов и дальнобойного оружия.
Ранее портал "Комментарии" писал, что два сенатора от Демократической партии США — Майкл Беннет и Ричард Дурбин — подали в Сенат законопроект, который имеет целью официально закрепить позицию Соединенных Штатов по непризнанию российских претензий на Крым, временно оккупированные территории Украины, а также их воздушный и воздушный.
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