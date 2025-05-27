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Украина должна вернуть Крым: почему это крайне критично для уничтожения Путина

Крым, находящийся под временной оккупацией, является чрезвычайно важным стратегическим регионом для Украины.

сегодня, 09:40
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Клименко Елена

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Годжес убежден, что Вооруженные Силы Украины имеют потенциал вернуть контроль над Крымским полуостровом. По его словам, это может стать переломным моментом, что приведет к серьезным внутренним изменениям в России.

Украина должна вернуть Крым: почему это крайне критично для уничтожения Путина

Фото: 24 Канал

Генерал подчеркнул, что Украина не должна идти ни на какие мирные соглашения, предусматривающие признание Кремлем оккупированных территорий как части РФ.

"Нельзя подвергаться внешнему давлению и отказываться от суверенитета", — заявил Годжес в интервью Radio NV.

Он подчеркнул, что Крым является стратегически важным регионом для Украины, и у страны есть все шансы вернуть его под свой контроль. В то же время, глава России Владимир Путин, по мнению генерала, никогда не согласится на компромисс, предусматривающий потерю полуострова.

Годжес отметил, что для восстановления контроля над Крымом необходимо изолировать его — заблокировать доступ для российских войск, что требует уничтожения ключевых инфраструктур, в частности, Крымского моста. Кроме того, стратегия должна включать в себя точечные удары высокой точности, диверсии и специальные операции.

"Когда Крым окажется в изоляции, Украина сможет вернуть этот регион", — уверен генерал.

Однако продвижение украинских военных на полуостров затруднено из-за особенностей современной войны, включающей широкое использование дронов и дальнобойного оружия.

Ранее портал "Комментарии" писал, что два сенатора от Демократической партии США — Майкл Беннет и Ричард Дурбин — подали в Сенат законопроект, который имеет целью официально закрепить позицию Соединенных Штатов по непризнанию российских претензий на Крым, временно оккупированные территории Украины, а также их воздушный и воздушный.



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