Уиткофф и Кушнер полетят в Москву: Трамп предлагает "новые идеи" по миру в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые предложения для выхода из тупика в переговорах о завершении российско-украинской войны. Как сообщает Axios, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны обсудить инициативы с украинскими и европейскими представителями в Майами 9 октября.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

По данным издания, американская сторона стремится добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в США и наступления зимы, которая может осложнить положение Украины. Одним из возможных направлений переговоров называют частичное прекращение огня с отказом от ударов по энергетической инфраструктуре и зерновому сектору.

Украина, по информации Axios, уже выразила готовность рассматривать такой вариант. Россия пока не демонстрирует явного желания принять предложение, а официальных договоренностей о прекращении боевых действий нет.

"Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится", — сообщил американский источник изданию, объясняя стремление Вашингтона выступить посредником между сторонами.

Накануне встречи в Майами Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Трампом и представили ему последнюю версию американского предложения. Ожидается, что обсуждения с украинской и европейской делегациями продлятся два дня. В повестке – гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление страны и другие вопросы, связанные с завершением войны.

По сведениям Axios, в конце октября американские представители могут вновь отправиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Однако этот визит пока рассматривается как возможный сценарий, а не подтвержденное событие.

Украинский чиновник, на которого ссылается издание, считает, что повлиять на позицию Кремля могут приближение промежуточных выборов в США и заинтересованность России в отмене санкций. В Киеве, однако, сохраняют скептицизм относительно готовности Москвы к компромиссу.

Главный вопрос остается открытым: смогут ли новые инициативы Вашингтона превратиться в реальные договоренности или переговоры вновь ограничатся обменом предложениями без прекращения ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль собирает логистическую империю: в США раскрыли детали.



