Угроза в городской застройке: оккупанты пытаются захватить еще один важный город

Российские войска пытаются нащупать пробелы в украинской линии обороны на Добропольском направлении, используя любую возможность для прорыва. Зафиксировано, что мелкой вражеской группе уже удалось проникнуть в черту города. Об этом сообщает военный блогер и украинский защитник с позывным "Мучной".

Иллюстративное фото

По информации из передовой, оккупанты пытаются действовать максимально скрыто.

"По данным визуального наблюдения, небольшая группа противника уже смогла зайти в южную часть Доброполья", — отмечает военнослужащий, уточняя, что движение захватчиков заметили вблизи местных многоэтажек.

В то же время "Мучной" призывает не паниковать раньше времени и трезво оценивать ситуацию. Он отмечает, что речь идет исключительно об инфильтрации отдельных пехотинцев, а не о том, что враг закрепился или захватил этот район. Несмотря на это, факт появления россиян в городе является серьезным колокольчиком, поскольку плотная городская архитектура, подвалы и промежутки между сооружениями являются идеальным убежищем для врага. Там оккупанты могут накапливать силы для дальнейшего штурма.

Сейчас украинские защитники делают все возможное, чтобы нейтрализовать угрозу зародыша.

"На данный момент продолжаются поисковые мероприятия, – сообщает "Мучной", – основная задача которых – своевременно выявить группу и не допустить ее накопления или появления дополнительных групп в городе".

Военный добавляет, что ситуация находится под непрерывным мониторингом наших подразделений. Ведь если несколько столь мелких отрядов смогут соединиться в один кулак внутри жилых кварталов, это существенно усложнит ведение оборонной операции в городе.

Защитник четко обозначил главные цели украинских воинов на этом участке фронта на ближайшие часы.

"Поэтому сейчас ключевое: не дать рус*кам превратить одиночные проникновения в системное присутствие", — резюмирует военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Z-паблики открыто призывают к массовому уничтожению киевлян на мостах.