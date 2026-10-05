Угроза обстрелов: мониторинговые каналы предупреждают о новых атаках на мосты и телебашню

В столице Украины зафиксирован повышенный уровень угрозы объектам критической и транспортной инфраструктуры. Мониторинговые сообщества призывают жителей и гостей города быть максимально внимательными из-за риска новых воздушных атак со стороны российских оккупационных войск.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В ближайшие несколько суток враг может готовить повторные удары по Северному и Южному мостам в столице", — отмечается в распространенном сообщении аналитиков.

Они подчеркивают, что эти две важные транспортные артерии через Днепр находятся под прицелом захватчиков.

Кроме мостовых переходов, в списке потенциальных целей российских террористов упоминается еще один знаковый объект города. По данным мониторов, "среди возможных целей также называется Киевская телебашня".

В этот раз опасность связана с применением оккупантами обновленного типа вооружения, имеющего узкопрофильное назначение.

"Речь идет о возможном применении БпЛА "Герань-4" и "Герань-5" со специальной кумулятивно-режущей нагрузкой", — объясняют специфику вероятной атаки авторы сообщения.

Главная опасность этих модификаций беспилотников состоит в том, что боевая часть "назначена именно для поражения металлических, железобетонных и монолитных конструкций", что создает прямую угрозу устойчивости крупных инженерных сооружений.

Учитывая серьезность ситуации, граждан в очередной раз просят строго соблюдать базовые инструкции по безопасности и военную цензуру. Организаторы мониторинга призывают киевлян:

"Не игнорируйте воздушные тревоги и не публикуйте работу ПВО и кадры попаданий", поскольку любые фото- или видеоматериалы в сети помогают врагу корректировать огонь в реальном времени.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что небо над украинской столицей получило дополнительную технологическую защиту от новейших воздушных угроз. В Киеве уже смонтировано и введено в эксплуатацию 12 автоматических турелей, главная задача которых — уничтожение скоростных реактивных модификаций вражеских беспилотников "Шахед".