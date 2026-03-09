Угроза не только для Киева: стало известно о новом страшном оружии Путина для Украины

Угроза применения российской ракеты "Изделие-30" касается не только столицы Украины, но всех населенных пунктов, находящихся в радиусе ее действия. Об этом рассказал в эфире телеканала Киев24 основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик. По его словам, технические характеристики этой ракеты позволяют наносить удары по целям на значительном расстоянии.

Фото: из открытых источников

"Дальность ракеты до 2500 километров и конечно, что они будут атаковать все то, что в этих параметрах досягаемости. Поэтому нужно приготовиться всем городам, которые находятся в зоне досягаемости этой ракеты", — подчеркнул эксперт.

Боровик обратил внимание, что система наведения этой ракеты была модернизирована и получила улучшенные характеристики точности. Одновременно с этим разработчики увеличили массу боевой части – она может составлять около 800 килограммов. При этом сама ракета стала компактнее: ее длина составляет около семи метров, а ширина – около полуметра.

"Таким образом, уменьшена дальность полета ракеты. В комплексе это все привело к масштабированию выпуска такой ракеты, что свидетельствует об очень мощном оружии, с которым борются наши системы ПВО. Но при серьезном масштабировании это большая угроза, потому что они прорывают нашу систему ПВО", — пояснил Боровик.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на завершение холодного периода и определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением, риски новых атак остаются. По его мнению, не стоит исключать попытки врага снова нанести удары по энергетической инфраструктуре, системам водоснабжения и водоотвода, а также по гражданским объектам. Поэтому украинцам следует оставаться бдительными и быть готовыми к возможным угрозам.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что большинство украинских дронов-перехватчиков пока не оснащены совершенными системами машинного зрения, из-за чего их эффективное использование требует высококвалифицированных операторов. На Ближнем Востоке таких специалистов, к сожалению, нет. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.