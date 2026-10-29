Угроза на юге: российские оккупанты готовят масштабное наступление, пользуясь перемирием

На южном отрезке фронта наблюдается опасная активизация русских войск. Армия страны-агрессорки проводит масштабные инженерные и логистические мероприятия, направленные на подготовку новых штурмовых действий в Херсонской области.

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Военнослужащие на передовой фиксируют четкие признаки того, что противник формирует плацдарм для предстоящей операции. По имеющейся информации, командование окупантов действует системно и непрерывно.

"Россияне готовятся к наступлению на Херсонском направлении", — предупредил доброволец и автор профильного канала Станислав Бунятов.

Он раскрыл детали инженерной подготовки врага на подступах к передовой, отметив, что в непосредственной близости от боев развернуты масштабные работы.

"На прифронтовых территориях готовят укропы, затягивают сетками дороги", — подчеркнул боец, добавив, что параллельно "в населенные пункты непрерывно завозят личный состав, БК и провизию".

Такое поведение оккупационного контингента не стало неожиданностью для украинских защитников, поскольку соответствует базовой военной логике захватчиков. Командование РФ пытается выжать максимум из текущего момента. По словам военного, подобные действия противника вполне логичны с тактической точки зрения.

"Это было вполне ожидаемо, ни один не упустил бы такую возможность", — подчеркнул Бунятов, призвав трезво оценивать подходы враждебной стороны к планированию операций.

Анализируя текущую ситуацию на юге, военный провел важную параллель с более широким стратегическим контекстом войны. По его убеждению, нынешние скрытые перемещения и инженерные работы окупантов являются наглядной демонстрацией того, как именно Кремль будет вести себя в случае каких-либо политических договоренностей о прекращении огня.

"Это мини-пример того, что будет происходить после объявления перемирия по всей линии фронта", — подытожил Станислав Бунятов, намекая на риски использования врагом любых оперативных пауз для накопления сил.

Сейчас украинские силы обороны внимательно мониторят действия противника в Херсонской области, нанося опережающие удары по выявленным местам скопления техники и складов с боеприпасами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на южном направлении фронта в Украине ввели беспрецедентное по своим масштабам временное прекращение огня. Главной целью этих мер является реализация гуманитарных шагов на оккупированных территориях.