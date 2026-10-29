Угроза на юге: российские оккупанты готовят масштабное наступление, пользуясь перемирием

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Недилько Ксения
На южном отрезке фронта наблюдается опасная активизация русских войск. Армия страны-агрессорки проводит масштабные инженерные и логистические мероприятия, направленные на подготовку новых штурмовых действий в Херсонской области.
Иллюстративное фото
Военнослужащие на передовой фиксируют четкие признаки того, что противник формирует плацдарм для предстоящей операции. По имеющейся информации, командование окупантов действует системно и непрерывно.
Он раскрыл детали инженерной подготовки врага на подступах к передовой, отметив, что в непосредственной близости от боев развернуты масштабные работы.
Такое поведение оккупационного контингента не стало неожиданностью для украинских защитников, поскольку соответствует базовой военной логике захватчиков. Командование РФ пытается выжать максимум из текущего момента. По словам военного, подобные действия противника вполне логичны с тактической точки зрения.
Анализируя текущую ситуацию на юге, военный провел важную параллель с более широким стратегическим контекстом войны. По его убеждению, нынешние скрытые перемещения и инженерные работы окупантов являются наглядной демонстрацией того, как именно Кремль будет вести себя в случае каких-либо политических договоренностей о прекращении огня.
Сейчас украинские силы обороны внимательно мониторят действия противника в Херсонской области, нанося опережающие удары по выявленным местам скопления техники и складов с боеприпасами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на южном направлении фронта в Украине ввели беспрецедентное по своим масштабам временное прекращение огня. Главной целью этих мер является реализация гуманитарных шагов на оккупированных территориях.