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Угроза массированного удара: РФ перебросила снаряженные ракетами Ту-95МС на аэродром «Оленья»

«Борты уже снаряжены крылатыми ракетами»: оккупанты стащили дополнительные Ту-95МС на заповедный северный аэродром

14 сентября 2026, 18:29
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Недилько Ксения

Российская Федерация завершила передислокацию дополнительных сил стратегической авиации и привела их в полную боевую готовность к возможному обстрелу территории Украины. По информации профильных мониторинговых сообществ, военное командование страны-агрессорки перебросило три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродромов Дальнего Востока на заповедный аэродром "Оленья", расположенный в Мурманской области. Все самолеты прибыли на новую локацию уже в боевом состоянии.

Угроза массированного удара: РФ перебросила снаряженные ракетами Ту-95МС на аэродром «Оленья»

Иллюстративное фото

Аналитики подчеркивают, что на северной авиабазе оккупанты сформировали значительную ударную группировку.

"Произведена передислокация 3х Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья", — говорится в срочном сообщении наблюдателей. — Борты уже оснащены крылатыми ракетами".

Эксперты также отмечают, что к моменту прибытия этих бомбардировщиков на указанном аэродроме уже дислоцировались еще два полностью аналогичных самолета, также укомплектованных ракетным вооружением. Параллельно с этим военная активность фиксируется и на восточных рубежах РФ. Там враг подготовил к вылетам еще три сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160.

В связи с высокой концентрацией находящейся в состоянии максимальной готовности боевой авиации гражданскому населению советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Существует угроза нанесения массированного ракетного удара, – предупреждают военные аналитики, – с применением бортов стратегической авиации в ближайшее время".

Напомним, портал "Комментарии" писал , как городские власти Киева подготовились к вражеским воздушным атакам за годы войны.



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