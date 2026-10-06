Угроза масштабных обстрелов: РФ подготовила к удару стратегическую авиацию и около 70 ракет различных типов

Российские войска вышли на финальную стадию подготовки к очередному мощному ракетному обстрелу украинских регионов с привлечением стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщают профильные мониторинговые сообщества. По данным аналитиков, командование РФ провело масштабные логистические и тактические маневры на своих военных объектах.

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Аналитики отмечают, что командование врага совершило активные перемещения авиационной техники.

"По полученной информации, на утро зафиксированы передислокации бортов с аэродрома "Украинка", — отмечают наблюдатели, уточняя, что три самолета Ту-160 перегнали на базу "Белая", четыре Ту-95МС — на "Оленью", а еще пару Ту-95МС — в "Энгельс".

Кроме авиационного компонента, агрессор полностью развернул наземные и морские пусковые платформы. В частности, в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях в полную боевую готовность приведены баллистические системы с ракетами "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М". Параллельно с этим угроза идет с моря: зафиксированы два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в Каспийском море и один аналогичный борт в Черноморской акватории.

Специалисты подсчитали потенциальную мощь предстоящей атаки врага и обозначили возможные сроки.

"Суммарный возможный залп оценивается примерно в 70 ракет различных типов", — предупреждают мониторинговые ресурсы, добавляя, что удар ожидается в ночь с 6 на 7 октября.

Ключевыми мишенями для окупантов могут стать объекты военной и энергетической инфраструктуры. В первую очередь, опасность грозит столице и Киевщине. Кроме того, под прицелом воздушных сил РФ находятся Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская и Днепропетровская области.

Граждан призывают отнестись к предупреждению с максимальной серьезностью и принять базовые меры безопасности.

"Не игнорируйте воздушную тревогу, – настойчиво просят аналитики. — Заранее зарядите телефоны и павербанки, подготовьте необходимые вещи и сделайте запас воды".

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