Угроза масштабных обстрелов: РФ подготовила к удару стратегическую авиацию и около 70 ракет различных типов

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Недилько Ксения
Российские войска вышли на финальную стадию подготовки к очередному мощному ракетному обстрелу украинских регионов с привлечением стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщают профильные мониторинговые сообщества. По данным аналитиков, командование РФ провело масштабные логистические и тактические маневры на своих военных объектах.
Иллюстративное фото
Аналитики отмечают, что командование врага совершило активные перемещения авиационной техники.
Кроме авиационного компонента, агрессор полностью развернул наземные и морские пусковые платформы. В частности, в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях в полную боевую готовность приведены баллистические системы с ракетами "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М". Параллельно с этим угроза идет с моря: зафиксированы два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в Каспийском море и один аналогичный борт в Черноморской акватории.
Специалисты подсчитали потенциальную мощь предстоящей атаки врага и обозначили возможные сроки.
Ключевыми мишенями для окупантов могут стать объекты военной и энергетической инфраструктуры. В первую очередь, опасность грозит столице и Киевщине. Кроме того, под прицелом воздушных сил РФ находятся Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская и Днепропетровская области.
Граждан призывают отнестись к предупреждению с максимальной серьезностью и принять базовые меры безопасности.
Напомним , портал " Комментари" писал , что Z-паблики открыто призывают к массовому уничтожению киевлян на мостах.