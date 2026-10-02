logo

BTC/USD

85972

ETH/USD

2728.75

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

50.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удары по мостам могут привести к худшим последствиям: эксперт ошеломил причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Удары по мостам могут привести к худшим последствиям: эксперт ошеломил причиной

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов объяснил, почему после ударов по мостовым конструкциям невозможно сразу оценить масштабы повреждений

2 октября 2026, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Последствия ударов по мостовым конструкциям могут быть более серьезными, чем это видно во время первичного осмотра. Часть повреждений может оставаться скрытой внутри конструкции, поэтому заранее определить сроки восстановления сооружения практически невозможно. Об этом в интервью "Главреду" рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

Удары по мостам могут привести к худшим последствиям: эксперт ошеломил причиной

Фото: из открытых источников

По его словам, многое зависит от типа оружия, которое применяет Россия. Беспалов предположил, что новые средства поражения потенциально могут представлять угрозу не только бетонным элементам мостов, но и стальным конструкциям.  

"Россияне создали для дронов определенный кумулятивный режущий заряд. Я сразу подумал: если они разрабатывали его для опор ЛЭП и кабелей, то теоретически такой принцип может использоваться и против вант — стальных тросов моста", — отметил эксперт.

В то же время Беспалов подчеркнул, что современное оружие постоянно развивается, а реального опыта влияния систематических ударов на подобные сооружения недостаточно. Антоновский мост в Херсонской области, по его словам, в определенной степени можно считать исключением, однако технологии поражения с тех пор изменились.

"Фактически никто не испытывал в реальных условиях, что будет происходить с такими сооружениями под систематическими ударами современного оружия", — объяснил Беспалов.

Отдельная проблема – скрытые дефекты. При первичном осмотре можно увидеть повреждение бетона, однако внутренние нарушения конструкции могут проявиться позже. При систематических атаках они способны накапливаться, а специалистам может понадобиться длительная экспертиза, чтобы определить безопасность дальнейшей эксплуатации.

В то же время, полностью закрыть мост для детального обследования Киев пока не всегда может себе позволить.

"В нынешних условиях Киев не может себе этого позволить. Это тоже создает опасность — пробки, воздушные атаки и тому подобное", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может усилить террор против Украины уже в ноябре-декабре. Кремль, по словам политолога и партнера агентства по правительственным связям Good Politics Максима Джигуна, может использовать массированные атаки как инструмент дестабилизации ситуации и давления на международное сообщество.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости