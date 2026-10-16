Ударов "Гераней" и "Гербер" могло не быть: какая страна активно вооружает Россию

Китайская компания Shenzhen Xingkai Technology могла поставлять в Россию оборудование связи, используемое в беспилотниках "Герань" и "Гербера". Об этом говорится в расследовании The Insider. Речь идет о mesh-модемах, позволяющих передавать команды между дронами и поддерживать связь на больших расстояниях.

Дрон "Герань". Фото: из открытых источников

По данным издания, продукция попадала в Россию через компании "Атлант-Инжиниринг" и LT Global Forwarding. В таможенных документах устройства указывались как антенны и оборудование дистанционного управления.

Журналисты утверждают, что исследовали модем, обнаруженный в модернизированном российском беспилотнике "Гербера", после чего связались с производителем, представившись потенциальными поставщиками оборудования для завода в Алабуге, где выпускают ударные дроны.

Представитель Xingkai Technology, как сообщается в расследовании, подтвердил, что обсуждается модель XK F-359, и предоставил техническую документацию, фотографии и видео устройств со склада. По утверждению The Insider, предложенный образец соответствовал оборудованию, изученному украинскими специалистами.

Когда предполагаемые покупатели запросили 500 модемов для предприятия в Алабуге, компания выставила счет на 19,5 млн юаней — около 2,87 млн долларов. Издание отмечает, что обсуждение продолжилось даже после того, как покупатели сообщили о военном предназначении продукции. В качестве вариантов оплаты упоминались счета в DBS Bank, Ping An Bank и China Merchants Bank.

По оценке расследователей, на Xingkai Technology может приходиться около половины рынка мощных mesh-модемов, используемых в российских беспилотниках этих типов.

Такая технология позволяет дронам передавать данные друг другу через промежуточные узлы, в том числе ретранслировать команды аппаратам за пределами прямой связи с оператором. Это расширяет возможности управления беспилотниками на значительном удалении.

Вместе с тем изложенные сведения представляют собой выводы журналистского расследования. Независимое подтверждение всех обстоятельств поставок и осведомленности компании о конечном использовании оборудования в представленных материалах не приводится.

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