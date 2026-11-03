Удар трехтонными бомбами по гражданским: количество погибших в Камышевахе возросло до 31 человека

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Число жертв циничного военного преступления российских оккупантов в Камышевахе увеличилось до 31 человека. Временный исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин обнародовал новые данные о масштабах трагедии и раскрыл ужасающие технические детали комбинированного налета захватчиков.
Иллюстративное фото
По его словам, российские военные действовали совершенно хладнокровно, использовав против безоружного мирного населения сверхмощное вооружение, рассчитанное на ожесточенные штурмы оборонительных рубежей.
Специфика использования трехтонных боеприпасов ФАБ-3000, содержащих около полутора тонн взрывчатого вещества, заключается в уничтожении капитальных подземных объектов. Однако в этот раз разрушительная сила была направлена на гуманитарное пространство.
Именно этот фактор привел к обилию мгновенных смертей, ведь укрытие не было рассчитано на прямой удар оружия такого класса. Власти еще раз акцентируют внимание международного сообщества на том, что оккупанты сознательно охотились на гражданских.
На месте происшествия до сих пор продолжают работать специалисты экстренных служб.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что под завалами до сих пор может находиться огромное количество людей, судьба которых остается неизвестной.
"Еще пять человек ранены, 48 считаются пропавшими без вести, — добавил Семикин, выразив соболезнования пострадавшим. — Не теряем надежды найти тех, чья судьба до сих пор неизвестна".