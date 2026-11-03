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Удар трехтонными бомбами по гражданским: количество погибших в Камышевахе возросло до 31 человека

«Обрушилась бетонная конструкция подземного центра»: и.о. главы ОВА рассказал детали кровавой атаки РФ

3 ноября 2026, 12:58
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Недилько Ксения

Число жертв циничного военного преступления российских оккупантов в Камышевахе увеличилось до 31 человека. Временный исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин обнародовал новые данные о масштабах трагедии и раскрыл ужасающие технические детали комбинированного налета захватчиков.

Удар трехтонными бомбами по гражданским: количество погибших в Камышевахе возросло до 31 человека

Иллюстративное фото

"Враг коварно атаковал поселок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре жизнестойкости общины", — сообщил чиновник.

По его словам, российские военные действовали совершенно хладнокровно, использовав против безоружного мирного населения сверхмощное вооружение, рассчитанное на ожесточенные штурмы оборонительных рубежей.

"Это была прицельная комбинированная атака. Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов, – детализировал схему обстрела руководитель ОВА. — Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000".

Специфика использования трехтонных боеприпасов ФАБ-3000, содержащих около полутора тонн взрывчатого вещества, заключается в уничтожении капитальных подземных объектов. Однако в этот раз разрушительная сила была направлена на гуманитарное пространство.

"Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров, — объяснил Михаил Семикин и с болью добавил: — После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра рухнула".

Именно этот фактор привел к обилию мгновенных смертей, ведь укрытие не было рассчитано на прямой удар оружия такого класса. Власти еще раз акцентируют внимание международного сообщества на том, что оккупанты сознательно охотились на гражданских.

"В тот момент там были простые люди. Они пришли за помощью. Не на военный объект, не на позиции. В место, где должны получить поддержку, — резюмировал и.о. начальника ОВА. — Именно по ним Россия применила авиабомбы, предназначенные для уничтожения мощных укреплений. Это страшная трагедия для всей Запорожской области".

На месте происшествия до сих пор продолжают работать специалисты экстренных служб.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что под завалами до сих пор может находиться огромное количество людей, судьба которых остается неизвестной.

"Еще пять человек ранены, 48 считаются пропавшими без вести, — добавил Семикин, выразив соболезнования пострадавшим. — Не теряем надежды найти тех, чья судьба до сих пор неизвестна".



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