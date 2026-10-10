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Удар россиян по жилому дому в большом областном центре: количество погибших растет

Российская авиация атаковала Запорожье ранним утром

10 октября 2026, 07:44
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Кравцев Сергей

Утро 10 октября обернулось трагедией для жителей Запорожья. Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому сектору города. В результате прямого попадания в пятиэтажный дом погибли четыре человека, ещё несколько жителей получили ранения.

Удар россиян по жилому дому в большом областном центре: количество погибших растет

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

О последствиях атаки сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. По его словам, удар пришёлся непосредственно по многоэтажному зданию, часть конструкций которого не выдержала взрыва.

"В Запорожье произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. В результате удара по одному из многоэтажных домов частично разрушен один из подъездов. Обрушились конструкции на уровне второго этажа", — заявил Семикин.

О возможной атаке стало известно около пяти часов утра, когда Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске управляемых авиабомб российской тактической авиацией в направлении Запорожья.

В Совете обороны Запорожской области подтвердили разрушение пятиэтажки и повреждение других жилых домов. Первоначально сообщалось о раненых и людях, оказавшихся под завалами.

По состоянию на 7:05 были известны четыре погибших. Ещё трое человек получили лёгкие ранения, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

По словам Семикина, под обломками может находиться ещё один человек. Спасательные службы продолжают разбирать разрушенные конструкции и искать возможных выживших.

Обстоятельства и окончательные последствия удара уточняются. Число пострадавших может измениться по мере продолжения поисково-спасательных работ.

Напомним, российские террористические войска также в пятницу утром, 9 октября, нанесли удары по Запорожью.




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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/68240
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