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Удар по вокзалу в Днепре: появилась первая эмоциональная реакция Зеленского (ФОТО)

Россия атаковала дроном железнодорожный вокзал в Днепре. По словам Зеленского, погибли 13 человек, еще десять пострадали.

29 октября 2026, 12:40
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Slava Kot

Российские войска 29 октября атаковали дроном железнодорожный вокзал в Днепре, когда на перроне находились пригородная электричка и пассажирский поезд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погибли 13 человек, еще десять получили ранения.

Удар по вокзалу в Днепре: появилась первая эмоциональная реакция Зеленского (ФОТО)

Удар по вокзалу в Днепре

Владимир Зеленский назвал атаку РФ в Днепре ужасной и подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам. По его словам, необходимые службы работают на месте происшествия.

"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд", — сообщил Зеленский.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Зеленский заявил, что Москва не демонстрирует готовность к деэскалации, а продолжает атаки на украинцев. Он также обратил внимание на то, что российские удары продолжаются, несмотря на ослабление отдельных санкций против российских олигархов и энергетического сектора. По мнению президента, ответом на российскую эскалацию должны стать более решительные действия США и европейских партнеров.

"Санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока идет эта российская война", — отметил президент.

Зеленский призвал Европейский Союз, Соединенные Штаты и страны "Группы семи" усилить санкционное давление на Россию. Он поблагодарил партнеров, готовых поддерживать Украину и способствовать усилению ограничений против государства-агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре.



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