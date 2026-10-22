Удар не для военных целей: оккупанты использовали специфическую боеголовку К5 для максимальных жертв среди киевлян

Во время ночных обстрелов столицы российские оккупационные войска сознательно применили чрезвычайно опасное оружие против мирного населения. Враг направил баллистическую ракету "Искандер", оснащенную кассетной боевой частью типа К5, непосредственно в историческое сердце Киева. Об этом заявил советник Президента Украины, эксперт по военным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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Специалист подробно описал технические характеристики и специфику действия этого типа вооружения, которое чревато катастрофическими последствиями для жилой застройки.





"Эта конкретная боеголовка запрограммирована на детонацию непосредственно над поверхностью земли, – объясняет Сергей „Флэш“ Бескрестнов принципы функционирования вражеской ракеты. — Ее используют целенаправленно для нанесения предельного ущерба живой силе и транспортным средствам на открытой местности площадью 400 на 400 метров. В воздухе одновременно разрываются 58 отдельных боевых субэлементов".

Военного смысла в подобной бомбардировке не было, ведь удар планировался исключительно как акция устрашения и уничтожения гражданских.

"Данная атака не преследовала никаких военных задач, — отмечает советник Президента Украины, указывая на коварство действий агрессора. — Главным намерением окупантов было уничтожение архитектурного наследия старого города и ранение максимального количества мирных граждан".

В результате этого коварного ночного налета зафиксированы значительные разрушения исторических зданий, а также большое количество пострадавших среди гражданского населения, которым оказывают экстренную медицинскую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия атаковала Киев по меньшей мере 30 баллистическими ракетами за ночь, из-за чего погибли и ранены.