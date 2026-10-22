Удар не для военных целей: оккупанты использовали специфическую боеголовку К5 для максимальных жертв среди киевлян

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Недилько Ксения
Во время ночных обстрелов столицы российские оккупационные войска сознательно применили чрезвычайно опасное оружие против мирного населения. Враг направил баллистическую ракету "Искандер", оснащенную кассетной боевой частью типа К5, непосредственно в историческое сердце Киева. Об этом заявил советник Президента Украины, эксперт по военным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Иллюстративное фото
Специалист подробно описал технические характеристики и специфику действия этого типа вооружения, которое чревато катастрофическими последствиями для жилой застройки.
Военного смысла в подобной бомбардировке не было, ведь удар планировался исключительно как акция устрашения и уничтожения гражданских.
В результате этого коварного ночного налета зафиксированы значительные разрушения исторических зданий, а также большое количество пострадавших среди гражданского населения, которым оказывают экстренную медицинскую помощь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия атаковала Киев по меньшей мере 30 баллистическими ракетами за ночь, из-за чего погибли и ранены.