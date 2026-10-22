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Удар не для военных целей: оккупанты использовали специфическую боеголовку К5 для максимальных жертв среди киевлян

58 боевых элементов над старым городом: советник Президента назвал цель ночной атаки на историческую часть Киева

22 октября 2026, 12:09
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Недилько Ксения

Во время ночных обстрелов столицы российские оккупационные войска сознательно применили чрезвычайно опасное оружие против мирного населения. Враг направил баллистическую ракету "Искандер", оснащенную кассетной боевой частью типа К5, непосредственно в историческое сердце Киева. Об этом заявил советник Президента Украины, эксперт по военным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Удар не для военных целей: оккупанты использовали специфическую боеголовку К5 для максимальных жертв среди киевлян

Иллюстративное фото

Специалист подробно описал технические характеристики и специфику действия этого типа вооружения, которое чревато катастрофическими последствиями для жилой застройки.

Удар не для военных целей: оккупанты использовали специфическую боеголовку К5 для максимальных жертв среди киевлян - фото 2


"Эта конкретная боеголовка запрограммирована на детонацию непосредственно над поверхностью земли, – объясняет Сергей „Флэш“ Бескрестнов принципы функционирования вражеской ракеты. — Ее используют целенаправленно для нанесения предельного ущерба живой силе и транспортным средствам на открытой местности площадью 400 на 400 метров. В воздухе одновременно разрываются 58 отдельных боевых субэлементов".

Военного смысла в подобной бомбардировке не было, ведь удар планировался исключительно как акция устрашения и уничтожения гражданских.

"Данная атака не преследовала никаких военных задач, — отмечает советник Президента Украины, указывая на коварство действий агрессора. — Главным намерением окупантов было уничтожение архитектурного наследия старого города и ранение максимального количества мирных граждан".

В результате этого коварного ночного налета зафиксированы значительные разрушения исторических зданий, а также большое количество пострадавших среди гражданского населения, которым оказывают экстренную медицинскую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия атаковала Киев по меньшей мере 30 баллистическими ракетами за ночь, из-за чего погибли и ранены.



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