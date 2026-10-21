Мирное соглашение между Украиной и Россией может стать реальным только тогда, когда одна из сторон будет иметь существенное преимущество. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в конце концов за стол переговоров должны сесть Владимир Зеленский и Владимир Путин. Однако, по его прогнозу, на тот момент у одного из лидеров будут сильные позиции.

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Об этом сербский президент заявил в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Учитель также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп будет уделять больше внимания поиску путей завершения войны.

Комментируя положение Зеленского, Вучич отметил, что украинскому лидеру сложно согласиться на уступки, которые может воспринять общество как отказ от территорий, за которые воевала страна. По словам сербского президента, он не считает Зеленского глупо и предполагает, что тот рассчитывал на большую поддержку.

"Я чувствую, что лично он [Зеленский] думает о судьбе Украины, о своем народе. Я понимаю его положение, и это очень тяжелое положение", – сказал Вучич.

В то же время, сербский лидер считает, что и Путину будет непросто отказаться от ранее провозглашенных целей. По его мнению, российский президент оказался в ситуации, когда отступление от собственных заявлений может иметь для него серьезные политические последствия.

Учитель предположил, что именно противоречие между заявленными целями сторон и необходимостью договариваться затрудняет достижение мирного соглашения. В то же время он не уточнил, какое преимущество должна получить одна из сторон, чтобы переговоры стали результативными.

"Я думаю, что за стол все-таки сядут именно Путин и Зеленский, но кто-то из них на тот момент будет иметь значительное преимущество", — спрогнозировал президент Сербии.

Портал "Комментарии" уже писал, что туман и плотная облачность создают дополнительные трудности для украинской авиации и отдельных средств противовоздушной обороны при отражении российских атак беспилотниками. В то же время даже дроны, которым удается преодолеть защиту, могут наносить серьезный вред критической инфраструктуре. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.